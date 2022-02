เซเรนิตี้ เลคไซด์ รีสอร์ท - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

เซเรนิตี้ เลคไซด์ รีสอร์ท ให้คุณใช้ชีวิตในวันหยุดกอล์ฟในอุดมคติของภูเก็ตอย่างมีสไตล์ ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองที่มีสนามกอล์ฟมากมายในพารามิเตอร์ ที่พักแห่งนี้เป็นสวรรค์ของนักกอล์ฟ ใช้เวลาขับรถเพียง 35 นาทีจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต และ 10 นาทีจากแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และบาร์มากมาย ผู้เข้าพักจะไม่พลาดกิจกรรมน่าสนใจมากมาย ให้บริการห้องพักกว้างขวาง 21 ห้อง เสียงและฝูงชนไม่เคยเป็นปัญหาที่โรงแรม ห้องพักทุกห้องมาพร้อมกับความสะดวกสบายและเทคโนโลยีชั้นสูงซึ่งจะทำให้คุณได้รับการปรนเปรออย่างเหมาะสม มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม ได้แก่ ห้องอาหารในสถานที่ สระว่ายน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่ และสถานอาบอบนวด เพื่อประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครและน่าจดจำอย่างแท้จริง Serenity Lakeside Resort เป็นสถานที่ที่น่าสนใจ

