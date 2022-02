Serenity Lakeside Resort - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Le Serenity Lakeside Resort vous permet de vivre vos vacances de golf idéales à Phuket avec style. Situé en plein centre-ville avec de nombreux terrains de golf dans le paramètre, cette propriété est le paradis des golfeurs. À seulement 35 minutes en voiture de l'aéroport international de Phuket et à 10 minutes d'un éventail de centres commerciaux, de restaurants et de bars, les clients ne seront jamais à court de choses à faire. Offrant 21 chambres spacieuses, le bruit et la foule ne seront jamais un problème dans l'établissement. Toutes les chambres sont livrées avec une commodité et des équipements de haute technologie qui vous laisseront sûrement bien choyés. Le restaurant sur place, la grande piscine extérieure et le salon de massage offrent un confort supplémentaire. Pour une expérience vraiment unique et mémorable, Serenity Lakeside Resort est l'endroit où il faut être.

