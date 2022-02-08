PHUKET TEST & GO

Серенити Лейксайд Резорт - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.5
оценка с
77
Обновление February 8, 2022
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Номера

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Serenity Lakeside Resort позволит вам стильно провести идеальный гольф-отпуск на Пхукете. Этот отель, расположенный в самом центре города с многочисленными полями для гольфа, является раем для любителей гольфа. Всего в 35 минутах езды от международного аэропорта Пхукета и в 10 минутах от множества торговых центров, ресторанов и баров у гостей всегда будет чем заняться. К услугам гостей 21 просторный номер, шум и толпы никогда не будут проблемой. Все номера оснащены высокотехнологичным оборудованием и удобствами, которые, несомненно, позволят вам побаловать себя должным образом. Дополнительные удобства включают ресторан, большой открытый бассейн и массажный кабинет. Курорт Serenity Lakeside - это действительно уникальное и запоминающееся место.

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Адрес / Карта

18/98 Moo 6,Soi Seekor, Kathu, Phuket, Thailand, 83120

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