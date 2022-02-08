Серенити Лейксайд Резорт - Phuket Sandbox Hotel

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Serenity Lakeside Resort позволит вам стильно провести идеальный гольф-отпуск на Пхукете. Этот отель, расположенный в самом центре города с многочисленными полями для гольфа, является раем для любителей гольфа. Всего в 35 минутах езды от международного аэропорта Пхукета и в 10 минутах от множества торговых центров, ресторанов и баров у гостей всегда будет чем заняться. К услугам гостей 21 просторный номер, шум и толпы никогда не будут проблемой. Все номера оснащены высокотехнологичным оборудованием и удобствами, которые, несомненно, позволят вам побаловать себя должным образом. Дополнительные удобства включают ресторан, большой открытый бассейн и массажный кабинет. Курорт Serenity Lakeside - это действительно уникальное и запоминающееся место.