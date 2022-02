Serenity Lakeside Resort - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Im Serenity Lakeside Resort können Sie Ihren idealen Golfurlaub in Phuket stilvoll erleben. Direkt im Zentrum der Stadt mit zahlreichen Golfplätzen im Parameter gelegen, ist dieses Anwesen ein Paradies für Golfer. Nur 35 Autominuten vom internationalen Flughafen Phuket und 10 Minuten von einer Reihe von Einkaufszentren, Restaurants und Bars entfernt, werden den Gästen nie die Dinge ausgehen. Mit 21 geräumigen Zimmern werden Lärm und Menschenmassen in dieser Unterkunft nie ein Problem sein. Alle Zimmer sind mit High-Tech-Komfort und Annehmlichkeiten ausgestattet, die Sie mit Sicherheit verwöhnen werden. Für zusätzlichen Komfort sorgen das hoteleigene Restaurant, der große Außenpool und der Massagesalon. Für ein wirklich einzigartiges und unvergessliches Erlebnis ist das Serenity Lakeside Resort der richtige Ort.

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels