Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Voor reizigers die willen genieten van de bezienswaardigheden en geluiden van Phuket, is Banyan Tree SPA Sanctuary de perfecte keuze. Het stadscentrum ligt op slechts 20,0 km afstand en de luchthaven kan binnen 30 minuten worden bereikt. Met de belangrijkste attracties van de stad, zoals Banyan Tree Golf Club, Laguna Phuket Golf Club, Canal Village winkelcentrum binnen handbereik, zullen bezoekers van het hotel de locatie geweldig vinden. Banyan Tree SPA Sanctuary biedt een onberispelijke service en alle essentiële voorzieningen om reizigers te stimuleren. De topfaciliteiten van het hotel omvatten 24 uur roomservice, gratis wifi in alle kamers, dagelijkse schoonmaak, cadeau-/souvenirwinkel, post. Gasten kunnen kiezen uit 12 kamers, die allemaal een sfeer van totale rust en harmonie uitstralen. Het hotel biedt fantastische faciliteiten, inclusief yogaruimte, hot tub, fitnesscentrum, sauna, golfbaan (ter plaatse), zodat u kunt onthaasten na een drukke dag in de stad. Fantastische faciliteiten en een uitstekende locatie maken het Banyan Tree SPA Sanctuary de perfecte uitvalsbasis om van uw verblijf in Phuket te genieten.

