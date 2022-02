Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Спа-заповедник Баньян Три в приоритетном порядке, и Спа-заповедник Баньян Три будет получать оплату напрямую от вас.

Banyan Tree SPA Sanctuary - это идеальный выбор для путешественников, желающих погрузиться в атмосферу Пхукета и его окрестностей. Центр города находится всего в 20 км, а до аэропорта можно добраться за 30 минут. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, таких как гольф-клуб Banyan Tree, гольф-клуб Laguna Phuket, торговый центр Canal Village. Banyan Tree SPA Sanctuary предлагает безупречный сервис и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Лучшие услуги отеля включают круглосуточное обслуживание номеров, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, ежедневная уборка, магазин подарков / сувениров, почтовые услуги. Гости могут выбрать один из 12 номеров, излучающих атмосферу полного покоя и гармонии. Отель предлагает фантастические удобства, включая зал для йоги, гидромассажную ванну, фитнес-центр, сауну, поле для гольфа (на территории отеля), чтобы помочь вам расслабиться после насыщенного дня в городе. Banyan Tree SPA Sanctuary идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

