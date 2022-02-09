PHUKET TEST & GO

Спа-заповедник Баньян Три - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
9.2
оценка с
50
Обновление February 9, 2022
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Banyan Tree SPA Sanctuary - это идеальный выбор для путешественников, желающих погрузиться в атмосферу Пхукета и его окрестностей. Центр города находится всего в 20 км, а до аэропорта можно добраться за 30 минут. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, таких как гольф-клуб Banyan Tree, гольф-клуб Laguna Phuket, торговый центр Canal Village. Banyan Tree SPA Sanctuary предлагает безупречный сервис и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Лучшие услуги отеля включают круглосуточное обслуживание номеров, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, ежедневная уборка, магазин подарков / сувениров, почтовые услуги. Гости могут выбрать один из 12 номеров, излучающих атмосферу полного покоя и гармонии. Отель предлагает фантастические удобства, включая зал для йоги, гидромассажную ванну, фитнес-центр, сауну, поле для гольфа (на территории отеля), чтобы помочь вам расслабиться после насыщенного дня в городе. Banyan Tree SPA Sanctuary идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

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Адрес / Карта

33,33/27 Moo 4 Srisoonthorn Road,, Bang Thao, Phuket, Thailand, 83110

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