Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ บันยันทรี สปา แซงชัวรี่ อยู่ในลำดับความสำคัญ และ บันยันทรี สปา แซงชัวรี่ จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

บันยันทรี สปา แซงชัวรี่เป็นสถานที่พักอันลงตัวสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการดื่มด่ำกับสีสันของภูเก็ต ใจกลางเมืองอยู่ห่างออกไปเพียง 20.0 กม. และสนามบินสามารถเข้าถึงได้ภายใน 30 นาที อีกทั้งยังอยู่ใกล้ บันยันทรีกอล์ฟคลับ, สนามกอล์ฟลากูน่าภูเก็ต, ศูนย์การค้าคาแนลวิลเลจ อีกด้วย บันยันทรี สปา แซงชัวรี มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน เพื่อคอยเติมความสดชื่นให้แก่ผู้เข้าพัก รูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง, ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, ร้านขายของที่ระลึก, บริการไปรษณีย์ แขกสามารถเลือกห้องพักได้ 12 ห้อง ทุกห้องมีบรรยากาศที่สงบและกลมกลืน ทางโรงแรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยม เช่น ห้องโยคะ อ่างน้ำร้อน ฟิตเนส ซาวน่า สนามกอล์ฟ (ในสถานที่) เพื่อช่วยให้คุณผ่อนคลายหลังจากวันที่เหน็ดเหนื่อยจากกิจกรรมในเมือง สิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเยี่ยมและทำเลที่ตั้งดีเยี่ยมทำให้ บันยัน ทรี สปา แซงชัวรี สมบูรณ์แบบสำหรับการเข้าพักของคุณใน ภูเก็ต

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง