Please remember that you must meet all the additional Covid entry requirements, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Banyan Tree SPA Sanctuary , und Banyan Tree SPA Sanctuary wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Für Reisende, die die Sehenswürdigkeiten und Klänge von Phuket genießen möchten, ist das Banyan Tree SPA Sanctuary die perfekte Wahl. Das Stadtzentrum ist nur 20,0 km entfernt und der Flughafen ist in 30 Minuten zu erreichen. Mit den wichtigsten Attraktionen der Stadt, wie beispielsweise Banyan Tree Golf Club, Laguna Phuket Golf Club, Canal Village Shopping Center, ganz in der Nähe, werden Gäste die Lage des Hotels zu schätzen wissen. Das Banyan Tree SPA Sanctuary bietet tadellosen Service und alle wichtigen Annehmlichkeiten, um Reisende zu beleben. Zu den Top-Features des Hotels gehören 24-Stunden-Zimmerservice, kostenloses WLAN in allen Zimmern, tägliche Zimmerreinigung, Geschenk-/Souvenirladen, Postservice. Die Gäste können aus 12 Zimmern wählen, die alle eine Atmosphäre totaler Ruhe und Harmonie ausstrahlen. Das Hotel bietet fantastische Einrichtungen, einschließlich Yoga-Raum, Whirlpool, Fitnesscenter, Sauna, Golfplatz (vor Ort), die Ihnen dabei helfen, nach einem aufregenden Tag in der Stadt so richtig ausspannen zu können. Hervorragende Einrichtungen und eine exzellente Lage machen das Banyan Tree SPA Sanctuary zum perfekten Ausgangspunkt, um Ihren Aufenthalt in Phuket zu genießen.

