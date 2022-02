ルネッサンスプーケットリゾート＆スパ - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport.

究極の隠れ家と言われるこの現代的なデザインの宿泊施設は、ゲストにライフスタイルの休暇を提供します。島の北部に位置し、空港からわずか15分、ルネッサンスプーケットリゾート&スパの手付かずのマイカオビーチで静かな環境を楽しむことができます。リゾートには、大きな屋外プールとキッズプール、キッズクラブ、フィットネスセンター、さまざまなリゾートアクティビティがあります。陸上で時間を過ごしたい場合は、選択できるゴルフコース、探索できる寺院、島全体に広がる無数のワインと食事の場所があります。家に帰る前に、敷地内のクアンスパでリラックスできるトリートメントをお楽しみください。リゾートには、タイ料理と各国料理の両方を含むさまざまな料理を提供する5つのレストランもあります。絶好のロケーションと数え切れないほどのアメニティを備えたルネッサンスプーケットリゾート&スパでの思い出に残るご滞在をお楽しみください。

