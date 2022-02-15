Ренессанс Пхукет Резорт и Спа - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Этот отель с современным дизайном, описанный как идеальное место для отдыха, предлагает гостям отдых в стиле жизни. Курортный спа-отель Renaissance Phuket расположен в северной части острова, всего в 15 минутах от аэропорта. Гости могут насладиться спокойствием нетронутого пляжа Май Кхао. На курорте есть большой открытый бассейн и детский бассейн, детский клуб, фитнес-центр и широкий спектр курортных мероприятий. Если вы хотите провести время на суше, есть поля для гольфа на выбор, храмы, которые стоит исследовать, и бесчисленные заведения, где можно поесть и поесть, по всему острову. Прежде чем отправиться домой, обязательно найдите время для расслабляющих процедур в спа-салоне Quan на территории отеля. На курорте также есть пять ресторанов, предлагающих широкий выбор кухонь, в том числе тайской и интернациональной кухни. Благодаря исключительному расположению и бесчисленным удобствам, гости отеля Renaissance Phuket Resort & Spa останутся незабываемыми.