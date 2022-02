Ренессанс Пхукет Резорт и Спа - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Этот отель с современным дизайном, описанный как идеальное место для отдыха, предлагает гостям отдых в стиле жизни. Курортный спа-отель Renaissance Phuket расположен в северной части острова, всего в 15 минутах от аэропорта. Гости могут насладиться спокойствием нетронутого пляжа Май Кхао. На курорте есть большой открытый бассейн и детский бассейн, детский клуб, фитнес-центр и широкий спектр курортных мероприятий. Если вы хотите провести время на суше, есть поля для гольфа на выбор, храмы, которые стоит исследовать, и бесчисленные заведения, где можно поесть и поесть, по всему острову. Прежде чем отправиться домой, обязательно найдите время для расслабляющих процедур в спа-салоне Quan на территории отеля. На курорте также есть пять ресторанов, предлагающих широкий выбор кухонь, в том числе тайской и интернациональной кухни. Благодаря исключительному расположению и бесчисленным удобствам, гости отеля Renaissance Phuket Resort & Spa останутся незабываемыми.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX