PHUKET TEST & GO

Ренессанс Пхукет Резорт и Спа - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
9
оценка с
1772
Обновление February 15, 2022
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Номера

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Этот отель с современным дизайном, описанный как идеальное место для отдыха, предлагает гостям отдых в стиле жизни. Курортный спа-отель Renaissance Phuket расположен в северной части острова, всего в 15 минутах от аэропорта. Гости могут насладиться спокойствием нетронутого пляжа Май Кхао. На курорте есть большой открытый бассейн и детский бассейн, детский клуб, фитнес-центр и широкий спектр курортных мероприятий. Если вы хотите провести время на суше, есть поля для гольфа на выбор, храмы, которые стоит исследовать, и бесчисленные заведения, где можно поесть и поесть, по всему острову. Прежде чем отправиться домой, обязательно найдите время для расслабляющих процедур в спа-салоне Quan на территории отеля. На курорте также есть пять ресторанов, предлагающих широкий выбор кухонь, в том числе тайской и интернациональной кухни. Благодаря исключительному расположению и бесчисленным удобствам, гости отеля Renaissance Phuket Resort & Spa останутся незабываемыми.

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Адрес / Карта

555 Moo 3, Talang, Mai Khao, Phuket, Thailand, 83110

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