Renaissance Phuket Resort & Spa - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Beschrieben als der ultimative Rückzugsort, bietet dieses zeitgenössisch gestaltete Anwesen seinen Gästen einen Lifestyle-Urlaub. Im nördlichen Teil der Insel und nur 15 Minuten vom Flughafen entfernt, können die Gäste im Renaissance Phuket Resort & Spa die ruhige Umgebung am unberührten Mai Khao Beach genießen. Das Resort verfügt über einen großen Außenpool und ein Kinderbecken, einen Kinderclub, ein Fitnesscenter und eine breite Palette von Resortaktivitäten. Wenn Sie Zeit an Land verbringen möchten, gibt es Golfplätze zur Auswahl, Tempel zum Erkunden und unzählige Wein- und Speiselokale auf der ganzen Insel. Bevor Sie nach Hause zurückkehren, nehmen Sie sich unbedingt eine Auszeit für einige entspannende Behandlungen im hauseigenen Quan Spa. Das Resort umfasst auch fünf Restaurants mit einer Reihe von Küchen, die sowohl thailändische als auch internationale Aromen umfassen. Mit einer außergewöhnlichen Lage und unzähligen Annehmlichkeiten werden die Gäste mit Sicherheit einen unvergesslichen Aufenthalt im Renaissance Phuket Resort & Spa genießen.

