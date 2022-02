Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Diamond Cliff Resort & Spa , und Diamond Cliff Resort & Spa wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Das Diamond Cliff Resort And Spa ist eine beliebte Wahl bei Reisenden in Phuket, egal ob sie auf Erkundungstour oder nur auf der Durchreise sind. Das Hotel bietet eine breite Palette an Annehmlichkeiten und Vergünstigungen, damit Sie eine tolle Zeit haben. 24-Stunden-Zimmerservice, kostenloses Wi-Fi in allen Zimmern, 24-Stunden-Sicherheitsdienst, tägliche Zimmerreinigung, Taxi-Service sind für die Gäste da. Die Gästezimmer sind mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet, die Sie für einen erholsamen Schlaf benötigen. Einige der Zimmer verfügen über Flachbild Fernseher, Telefon im Badezimmer, Kleiderständer, kostenloser Instantkaffee, kostenloser Tee. Der Zugang zum hoteleigenen Fitnesscenter, Sauna, Außenpool, Spa und Massage wird Ihren Aufenthalt noch angenehmer machen. Bequemlichkeit und Komfort machen das Diamond Cliff Resort And Spa zur perfekten Wahl für Ihren Aufenthalt in Phuket.

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels