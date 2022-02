Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

予約リクエストにより、優先的にランタンリゾーツパトン 直接連絡し、 ランタンリゾーツパトンが直接支払いを回収します。

有名なパトンビーチの中心部に位置するこのモダンでトレンディなリゾートは、魅力的な宿泊施設と近くのアトラクションへの便利さを提供します。プーケット国際空港からわずか30分の場所にあります。買い物客は、300を超える小売店で構成されるジャンクセイロンショッピングセンターがリゾートの真向かいにあることを知って喜ぶでしょう。 Lantern Resorts Patongは、標準的なアメニティセットを備えたスタイリッシュなゲストユニットを誇っています。健康に注意を払っているゲストは、フィットネスセンターでエクササイズをしたり、屋外スイミングプールで泳いだりできます。このリゾートが提供するすべての贅沢に加えて、顧客は夜に活気のあるパトンビーチを簡単に探索する機会が与えられます。ランタンリゾーツパトンは、パトンビーチでの新しい一日の楽しみのために休息して燃料を補給するのに理想的な場所です。

アメニティ/機能 スイミングプール

フィットネス

ランドリーサービス

マッサージ

輸送

無料駐車場

モーニングコールサービス

ラランタンレストラン

ルームサービス

会議室

エレベーター

24時間対応のフロントデスク

荷物預かり

WI-FI

セーフティボックス

傘

バスローブ、スリッパ、ヘアドライヤー

電話

薄型テレビ

クローゼット

リネン

電気湯沸かし器

冷蔵庫

トイレタリー

タオル

鏡

インスタントティーとコーヒー

すべてのサンドボックスホテルを表示 190以上のSANDBOXホテルをすべて検索

スコア 0.0 /5 未評価 に基づく 0 レビュー 評価 0 優れた 0 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい ランタンリゾーツパトンゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す ランタンリゾーツパトン すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。