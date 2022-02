ココビルプーケットリゾート - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Hotel Refund Policy No prepayment is needed.

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport. 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 1 Adult スタンダードルーム 18 m² ฿14,790 - 7 Day Sandbox ฿12,050 - 5 Day Test & Go ฿8,480 - 4 Day Test & Go ฿7,940 - 2 Day Test & Go ฿4,370 - 1st Day Test & Go ฿9,850 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー

インターネット-Wifi

作業スペース 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 1 Adult デラックスルーム 50 m² ฿16,890 - 7 Day Sandbox ฿13,550 - 5 Day Test & Go ฿9,680 - 4 Day Test & Go ฿8,540 - 2 Day Test & Go ฿4,670 - 1st Day Test & Go ฿11,350 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー

インターネット-Wifi

リビングルーム

作業スペース 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 1 Adult ラグジュアリールーム 60 m² ฿18,290 - 7 Day Sandbox ฿145,500 - 5 Day Test & Go ฿10,480 - 4 Day Test & Go ฿89,400 - 2 Day Test & Go ฿4,870 - 1st Day Test & Go ฿12,350 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー

インターネット-Wifi

リビングルーム

電子レンジ 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 1 Adult ラグジュアリープラスルーム 85 m² ฿21,790 - 7 Day Sandbox ฿17,050 - 5 Day Test & Go ฿12,480 - 4 Day Test & Go ฿9,940 - 2 Day Test & Go ฿5,370 - 1st Day Test & Go ฿14,850 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー

インターネット-Wifi

リビングルーム

電子レンジ

作業スペース

静かな週末の休暇に最適な目的地であるプーケット南部の丘の上にあるこのホテルは、シャロン寺院のすぐ隣にあり、町で最も清潔で静かなビーチの1つであるシャロン湾のエメラルドブルーの海を見渡せます。ここから車でわずか10分で、プーケットタウンの中心部、ナイハーンビーチ、プロムテップ岬、チャロンビーチ自体に行くことができます。リラックスした雰囲気に加えて、冒険に満ちた一日に出かけたいゲストもそうすることができます。チャロン湾は、ボートの係留に適した厚いもち米の泥で、ウォータースポーツ、特にヨットで有名です。湾沿いには、最も食欲をそそる郷土料理やシーフード料理もあります。太陽の下で一日を過ごした後は、屋外プールで涼しく泳いだり、敷地内のパーラーでリラックスできるマッサージを選んだりするのが一番です。ココビルプーケットリゾートは、快適で機能的な居心地の良い客室を備えたお得なホテルです。

