Cocoville Phuket Resort - Phuket Sandbox Hotel

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport. SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 1 Adult Standaard kamer 18 m² ฿14,790 - 7 Day Sandbox ฿12,050 - 5 Day Test & Go ฿8,480 - 4 Day Test & Go ฿7,940 - 2 Day Test & Go ฿4,370 - 1st Day Test & Go ฿9,850 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Balkon

Internet - wifi

Werkruimte SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 1 Adult Deluxe kamer 50 m² ฿16,890 - 7 Day Sandbox ฿13,550 - 5 Day Test & Go ฿9,680 - 4 Day Test & Go ฿8,540 - 2 Day Test & Go ฿4,670 - 1st Day Test & Go ฿11,350 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Balkon

Internet - wifi

Woonkamer

Werkruimte SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 1 Adult Luxe Kamer 60 m² ฿18,290 - 7 Day Sandbox ฿145,500 - 5 Day Test & Go ฿10,480 - 4 Day Test & Go ฿89,400 - 2 Day Test & Go ฿4,870 - 1st Day Test & Go ฿12,350 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Balkon

Internet - wifi

Woonkamer

Magnetron SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 1 Adult Luxe Plus Kamer 85 m² ฿21,790 - 7 Day Sandbox ฿17,050 - 5 Day Test & Go ฿12,480 - 4 Day Test & Go ฿9,940 - 2 Day Test & Go ฿5,370 - 1st Day Test & Go ฿14,850 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Balkon

Internet - wifi

Woonkamer

Magnetron

Werkruimte

Een perfecte bestemming voor een rustig weekendje weg, deze accommodatie op de heuveltoppen van het zuiden van Phuket ligt direct naast de Chalong-tempel en kijkt uit over de smaragdgroene wateren van Chalong Bay, een van de schoonste en rustigste stranden van de stad. Een kleine 10 minuten rijden vanaf hier brengt u naar het hart van Phuket Town, Naiharn Beach, Phromthep Cape en het Chalong Beach zelf. Naast de ontspannen sfeer, kunnen gasten die eropuit willen voor een dag vol avontuur dat ook doen, aangezien Chalong Bay bekend staat om zijn watersporten, vooral zeilen, vanwege de dikke, kleverige modder die geschikt is voor het aanmeren van boten. Enkele van de meest overheerlijke lokale gerechten en visgerechten zijn ook te vinden langs de baai. Na een dag in de zon is er niets lekkerder dan een verkoelende duik in het buitenzwembad of te kiezen voor een ontspannende massage in de salon op het terrein. Het Cocoville Phuket Resort is van grote waarde met gezellige kamers die zowel comfortabel als functioneel zijn.

