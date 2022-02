Cocoville Phuket Resort - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. Das Hotel erhält 12 letzte Buchungsanfragen. Beeile dich!

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Cocoville Phuket Resort , und Cocoville Phuket Resort wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Hotel Refund Policy No prepayment is needed.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport. SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 1 Adult Standardzimmer 18 m² ฿14,790 - 7 Day Sandbox ฿12,050 - 5 Day Test & Go ฿8,480 - 4 Day Test & Go ฿7,940 - 2 Day Test & Go ฿4,370 - 1st Day Test & Go ฿9,850 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon

Internet - Wifi

Arbeitsbereich SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 1 Adult Luxuszimmer 50 m² ฿16,890 - 7 Day Sandbox ฿13,550 - 5 Day Test & Go ฿9,680 - 4 Day Test & Go ฿8,540 - 2 Day Test & Go ฿4,670 - 1st Day Test & Go ฿11,350 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon

Internet - Wifi

Wohnzimmer

Arbeitsbereich SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 1 Adult Luxuszimmer 60 m² ฿18,290 - 7 Day Sandbox ฿145,500 - 5 Day Test & Go ฿10,480 - 4 Day Test & Go ฿89,400 - 2 Day Test & Go ฿4,870 - 1st Day Test & Go ฿12,350 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon

Internet - Wifi

Wohnzimmer

Mikrowelle SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 1 Adult Luxus Plus Zimmer 85 m² ฿21,790 - 7 Day Sandbox ฿17,050 - 5 Day Test & Go ฿12,480 - 4 Day Test & Go ฿9,940 - 2 Day Test & Go ฿5,370 - 1st Day Test & Go ฿14,850 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon

Internet - Wifi

Wohnzimmer

Mikrowelle

Arbeitsbereich

Ein perfektes Ziel für einen ruhigen Wochenendausflug, dieses Anwesen auf den Hügeln im Süden von Phuket liegt direkt neben dem Chalong-Tempel und überblickt das smaragdblaue Wasser der Chalong-Bucht, einem der saubersten und ruhigsten Strände der Stadt. Eine kurze 10-minütige Fahrt von hier bringt Sie ins Herz von Phuket Town, zum Naiharn Beach, zum Phromthep Cape und zum Chalong Beach selbst. Neben der entspannten Atmosphäre können auch Gäste, die einen erlebnisreichen Tag verbringen möchten, dies tun, da die Chalong-Bucht für ihre Wassersportarten bekannt ist, insbesondere für das Segeln, da ihr dicker klebriger Schlamm zum Anlegen von Booten geeignet ist. Entlang der Bucht finden Sie auch einige der köstlichsten lokalen Gerichte und Meeresfrüchte. Nach einem Tag in der Sonne gibt es nichts Besseres als ein erfrischendes Bad im Außenpool oder eine entspannende Massage im Salon vor Ort. Das Cocoville Phuket Resort bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis mit gemütlichen Zimmern, die sowohl komfortabel als auch funktional sind.

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels

Ergebnis 0.0 /5 Nicht bewertet Beyogen auf 0 Bewertungen Bewertung 0 Ausgezeichnet 0 Sehr gut 0 Durchschnittlich 0 Arm 0 Schrecklich Cocoville Phuket Resort , würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. ÜBERPRÜFUNG FÜR Cocoville Phuket Resort SIEHE ALLE BEWERTUNGEN Wenn Sie ein Gast bei, würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden.