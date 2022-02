プライムタウン-ポッシュ＆ポートホテルプーケット - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. このホテルは、 32最近の予約リクエストを受け取りました。 急げ!

予約リクエストにより、優先的にプライムタウン-ポッシュ&ポートホテルプーケット 直接連絡し、 プライムタウン-ポッシュ&ポートホテルプーケットが直接支払いを回収します。

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport. 最大 3 Adults, 1 Child, 1 Infant FAMILY Mountain View X 3 PAX (not include breakfast / non refund) 23 m² ฿13,430 - 7 Day Sandbox ฿11,250 - 5 Day Test & Go ฿7,860 - 4 Day Test & Go ฿7,980 - 2 Day Test & Go ฿4,590 - 1st Day Test & Go ฿4,590 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 フィットネスを許可

インターネット-Wifi

屋外施設

スイミングプール 最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant SUPERIOR POOL VIEW X 2 PAX (not include breakfast / non refund) 23 m² ฿12,430 - 7 Day Sandbox ฿10,450 - 5 Day Test & Go ฿7,160 - 4 Day Test & Go ฿7,480 - 2 Day Test & Go ฿4,190 - 1st Day Test & Go ฿4,190 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 フィットネスを許可

インターネット-Wifi

屋外施設

スイミングプール 最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant SUPERIOR MOUNTAIN VIEW X 2 PAX (not include breakfast / non refund) 23 m² ฿12,430 - 7 Day Sandbox ฿10,450 - 5 Day Test & Go ฿7,160 - 4 Day Test & Go ฿7,480 - 2 Day Test & Go ฿4,190 - 1st Day Test & Go ฿4,190 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 フィットネスを許可

インターネット-Wifi

屋外施設

スイミングプール 最大 3 Adults, 1 Child, 1 Infant FAMILY POOL VIEW X 3 PAX (not include breakfast / non refund) 23 m² ฿13,430 - 7 Day Sandbox ฿11,250 - 5 Day Test & Go ฿7,860 - 4 Day Test & Go ฿7,980 - 2 Day Test & Go ฿4,590 - 1st Day Test & Go ฿4,590 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 フィットネスを許可

インターネット-Wifi

屋外施設

スイミングプール 最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant HONEYMOON WITH POOL VIEW X 2 PAX (not include breakfast / non refund) 23 m² ฿13,130 - 7 Day Sandbox ฿10,950 - 5 Day Test & Go ฿7,560 - 4 Day Test & Go ฿7,680 - 2 Day Test & Go ฿4,290 - 1st Day Test & Go ฿4,290 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 フィットネスを許可

インターネット-Wifi

屋外施設

スイミングプール 最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant DELUXE EXTRA LARGED BED X 2 PAX (not include breakfast / non refund) 31 m² ฿13,830 - 7 Day Sandbox ฿11,450 - 5 Day Test & Go ฿7,960 - 4 Day Test & Go ฿7,880 - 2 Day Test & Go ฿4,390 - 1st Day Test & Go ฿4,390 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 フィットネスを許可

インターネット-Wifi

屋外施設

スイミングプール 最大 4 Adults, 1 Child, 1 Infant GRAND DELUXE FAMILY WITH POOL VIEW X 4 PAX (not include breakfast / non refund) 41 m² ฿14,830 - 7 Day Sandbox ฿12,250 - 5 Day Test & Go ฿8,660 - 4 Day Test & Go ฿8,380 - 2 Day Test & Go ฿4,790 - 1st Day Test & Go ฿4,790 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 フィットネスを許可

インターネット-Wifi

リビングルーム

屋外施設

スイミングプール 最大 4 Adults, 1 Child, 1 Infant 2 BEDROOMS PENTHOUSE B WITH BATHTUB TOP FLOOR X 4 PAX (not include breakfast / non refund) 45 m² ฿21,130 - 7 Day Sandbox ฿16,750 - 5 Day Test & Go ฿12,260 - 4 Day Test & Go ฿10,180 - 2 Day Test & Go ฿5,690 - 1st Day Test & Go ฿5,690 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バスタブ

フィットネスを許可

インターネット-Wifi

リビングルーム

屋外施設

スイミングプール 最大 4 Adults, 1 Child, 1 Infant 2 BEDROOMS PENTHOUSE A WITH POOL ACCESS X 4 PAX (not include breakfast / non refund) 46 m² ฿23,930 - 7 Day Sandbox ฿18,750 - 5 Day Test & Go ฿13,860 - 4 Day Test & Go ฿10,980 - 2 Day Test & Go ฿6,090 - 1st Day Test & Go ฿6,090 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 フィットネスを許可

インターネット-Wifi

リビングルーム

屋外施設

スイミングプール 最大 4 Adults, 1 Child, 1 Infant 2 BEDROOMS PENTHOUSE C WITH BATHTUB X 4 PAX (not include breakfast / non refund) 61 m² ฿25,330 - 7 Day Sandbox ฿19,750 - 5 Day Test & Go ฿14,660 - 4 Day Test & Go ฿11,380 - 2 Day Test & Go ฿6,290 - 1st Day Test & Go ฿6,290 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バスタブ

フィットネスを許可

インターネット-Wifi

リビングルーム

屋外施設

スイミングプール

プライムタウン-ポッシュ&ポートホテルプーケット…最高のロケーションと予算が可能な最も便利なロケーション中心のホテル!!!私たちはプーケットの中心部に位置し、時間制限やラッシュアワーはもはや問題ではありません。プーケットで最大のショッピングモール「セントラルフロレスタプーケット」とタイで最大の水族館「アクアリアットセントラルフロースタ」まで徒歩わずか数分です。プーケット」は、最も有名なナイトマーケット「ナカナイトマーケット」にも閉鎖されており、わずか5分、最大の免税店「キングパワー」まで7分です。さらに、プーケットのすべての有名なビーチまでわずか20分以内です。プーケットのすべてのアトラクションを簡単にナビゲートできます。なぜあなたはあまりにも多くの交通費を払わなければならないのですか? 、プライムタウン-ポッシュ&ポートホテルプーケットはすべてのニーズに最適ですプライムタウン-ポッシュ&ポートホテルプーケットはまた、ゲストがゲストの期待を超えた最高のロケーションで最も高級なサービスと便利なライフスタイルを体験できるようにすることをお約束しますすべてのホテルエリアでの無料Wifi、スイミングプール、フィットネス、サウナルーム、24時間対応のフロントデスク、毎日のハウスキーピング、CCTVでの24時間セキュリティ、リフト、駐車場、 NS。

アメニティ/機能 屋外スイミングプール(大人と子供)

Fitness

サウナ

駐車場

Wifi(全エリア)

***すべての施設は無料です

