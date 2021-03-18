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Novotel ibis Styles Bangkok Sukhumvit 4 is no longer operating as an ASQ.
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バンコクでの私たちのトップピックの1つ。バンコクの活気あるナイトライフエリアに位置し、スカイトレインのBTSナナ駅から徒歩わずか5分のイビススタイルズバンコクスクンビット4ボート、屋外スイミングプール、フィットネスセンター、バンコクの素晴らしい街の景色を見渡す屋上バー。ホテルは、MBK、サイアムパラゴン、エムクオーティエ、ターミナル21などのさまざまなバー、レストラン、ショッピングモールに近接しています。館内でオンデマンドシャトルサービスを手配できます。
ホテルの全客室には、シーティングエリア、薄型衛星テレビ、専用バスルームが備わっています。ホテルでは市街の景色を望むユニットを提供しており、客室にはケトルが付いています。客室にはデスクが備わっています。
宿泊施設ではコンチネンタルブレックファーストまたはビュッフェ式朝食を提供しています。イビススタイルズバンコクスクンビット4には、ヨーロッパ料理とアジア料理を提供するレストランがあります。ベジタリアンオプションもリクエストできます。 24階のレッドスクエアルーフトップバーでは、美味しいドリンクや軽食をお楽しみいただけます。
レセプションでは、ゲストが一日の計画を立てるのを助けるために、地域に関するアドバイスを提供することができます。
ドンムアン国際空港まで16kmです。