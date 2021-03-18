BANGKOK TEST & GO

ノボテルイビススタイルズバンコクスクンビット4 - AQ / ASQ

Bangkok
8.7

1807レビューによる評価
更新日 March 22, 2022
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+42 写真
1 REVIEW
パートナー病院 BNH Hospital

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バンコクでの私たちのトップピックの1つ。バンコクの活気あるナイトライフエリアに位置し、スカイトレインのBTSナナ駅から徒歩わずか5分のイビススタイルズバンコクスクンビット4ボート、屋外スイミングプール、フィットネスセンター、バンコクの素晴らしい街の景色を見渡す屋上バー。ホテルは、MBK、サイアムパラゴン、エムクオーティエ、ターミナル21などのさまざまなバー、レストラン、ショッピングモールに近接しています。館内でオンデマンドシャトルサービスを手配できます。

ホテルの全客室には、シーティングエリア、薄型衛星テレビ、専用バスルームが備わっています。ホテルでは市街の景色を望むユニットを提供しており、客室にはケトルが付いています。客室にはデスクが備わっています。

宿泊施設ではコンチネンタルブレックファーストまたはビュッフェ式朝食を提供しています。イビススタイルズバンコクスクンビット4には、ヨーロッパ料理とアジア料理を提供するレストランがあります。ベジタリアンオプションもリクエストできます。 24階のレッドスクエアルーフトップバーでは、美味しいドリンクや軽食をお楽しみいただけます。

レセプションでは、ゲストが一日の計画を立てるのを助けるために、地域に関するアドバイスを提供することができます。

ドンムアン国際空港まで16kmです。

アメニティ/機能

  • 2つのCOVID-19スクリーニングテスト（RT-PCR）
  • 24時間年中無休の専任看護師
  • 毎日の健康モニタリング
  • BNH仮想病院アクセス（遠隔医療サービス）
  • チェックアウト時の公式COVID-19無料証明書
  • 毎日3セットの食事朝食、ランチ、ディナー、タイ料理、アジア料理、西洋料理からお選びいただけます
  • 滞在中に3回の無料軽食
  • 無料のウェルカムミニバー
  • 101チャンネルのLGスマートテレビ（ローカルおよび国際）
  • 無料の高速インターネットアクセス
  • Youbooxを介した250,000のデジタルブック、オーディオブック、コミック、新聞、雑誌へのアクセス
  • 屋上リラクゼーションエリアへのアクセス
  • 7日目以降3日ごとの部屋の掃除
  • 飲食の20％割引
  • ホテルへの空港送迎（スワンナプーム空港またはドンムアン空港から）
  • すべての部屋はあなたの幸福のために禁煙です
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スコア
4.5/5
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に基づく 1 レビュー
評価
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🇲🇾benjamin yeoh zhijing

でレビュー 18/03/2021
に到着しました 05/03/2021
4.5 Deluxe Room

検疫期間中は滞在を楽しんでいます。 部屋は清潔で居心地が良い Wifi接続は良好です

住所/地図

27 Sukhumvit 4 Klongtoey, Khlong Toei, 10110 Bangkok, Thailand

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