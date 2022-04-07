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Booking requests for Hope Land Sukhumvit Bangkok are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.
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パッケージに含まれるもの
-ホテルのシェフによる1日3食のメニュー。 -フルアメニティエアコン、ケーブル付きテレビ、ケトル、セーフティボックス、バスルーム。 -無料のWiFiインターネットアクセス。 -屋外スカイビューリラックスエリア。 -ランドリーサービスの20％割引。 -1日2回の温度チェック -到着日にホテルまで空港でお迎えにあがります。 -3回のSWABテスト（最近、公衆衛生省からの発表）
Hope Land Hotel Sukhumvit 8は、スカイトレインのナナ駅からわずか700mに位置する4つ星ホテルです。 屋外プール付きの宿泊施設を提供しています。無料の専用駐車場を利用できます。フィットネスセンターそしてリラクゼーションゾーンの庭24時間対応のフロントがあります。 代替州検疫パッケージの場合、すべての価格には転送サービスが含まれています。正式なサービス、1日3食、その他のサービスはすでに
部屋に尋ねることに興味がある（お問い合わせ）でホテルに直接お問い合わせください 電話：022559555（電話：022559555） ライン（ラインID）：@ hopelandhotel