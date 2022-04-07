BANGKOK TEST & GO

ホープランドスクンビットバンコク - AQ / ASQ

Bangkok
7.6

10112レビューによる評価
更新日 April 7, 2022
Hope Land Sukhumvit Bangkok - Image 0
Hope Land Sukhumvit Bangkok - Image 1
Hope Land Sukhumvit Bangkok - Image 2
Hope Land Sukhumvit Bangkok - Image 3
Hope Land Sukhumvit Bangkok - Image 4
Hope Land Sukhumvit Bangkok - Image 5
+3 写真
合計AQホテルの部屋 72 ベッドルーム
パートナー病院 Samitivej Hospital

追加のcovidエントリー要件をすべて満たす必要があることを忘れないでください。これには、タイへのタイパスの申請も含まれます。

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

Booking requests for Hope Land Sukhumvit Bangkok are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.

View other great ASQ/ALQ/SANDBOX Hotels by clicking HERE.

パッケージに含まれるもの

-ホテルのシェフによる1日3食のメニュー。 -フルアメニティエアコン、ケーブル付きテレビ、ケトル、セーフティボックス、バスルーム。 -無料のWiFiインターネットアクセス。 -屋外スカイビューリラックスエリア。 -ランドリーサービスの20％割引。 -1日2回の温度チェック -到着日にホテルまで空港でお迎えにあがります。 -3回のSWABテスト（最近、公衆衛生省からの発表）

Hope Land Hotel Sukhumvit 8は、スカイトレインのナナ駅からわずか700mに位置する4つ星ホテルです。 屋外プール付きの宿泊施設を提供しています。無料の専用駐車場を利用できます。フィットネスセンターそしてリラクゼーションゾーンの庭24時間対応のフロントがあります。 代替州検疫パッケージの場合、すべての価格には転送サービスが含まれています。正式なサービス、1日3食、その他のサービスはすでに

部屋に尋ねることに興味がある（お問い合わせ）でホテルに直接お問い合わせください 電話：022559555（電話：022559555） ライン（ラインID）：@ hopelandhotel

すべてのホテルを表示
1000以上のホテル/パッケージを検索
スコア
0.0/5
未評価
に基づく 0 レビュー
評価
優れた
0
とても良い
0
平均
0
貧しい
0
ひどい
0
ホープランドスクンビットバンコクゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。
レビューを残す ホープランドスクンビットバンコク
すべてのレビューを見る

パートナーホテル

サリルホテルスクンビット57-トンラー
8.3
との評価
403 レビュー
から ฿-1
サリルホテルスクンビット-ソイトンラー1
8
との評価
509 レビュー
から ฿-1
ロハスレジデンススクンビット
8
との評価
3407 レビュー
から ฿-1
シルバーパーム
7.9
との評価
461 レビュー
から ฿-1
バンコクパレスホテル
6.8
との評価
1940 レビュー
から ฿-1
Bangkok Cha-Da Hotel
7.3
との評価
5056 レビュー
から ฿-1
バザールホテルバンコク
8.2
との評価
308 レビュー
から ฿-1

人気のフィルター

近くのTest & Goホテル

Thaisunバンコクホテル
8.8
との評価
69 レビュー
から ฿-1
Qiuホテルスクンビット79
8
との評価
5294 レビュー
から ฿-1
イビススタイルバンコクスクンビット50
7.4
との評価
101 レビュー
から ฿-1
ホテルアンバースクンビット85
7.8
との評価
591 レビュー
から ฿-1
Arize Hotel Sukhumvit
7.6
との評価
643 レビュー
から ฿-1
ダブルツリーバイヒルトンスクンビットバンコク
8.5
との評価
409 レビュー
から ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU