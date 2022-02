パートナー病院 Samitivej Hospital

Thaisun Bangkok Hotel is no longer operating as an ASQ .



バンコクに位置し、エンポリアムショッピングモールから3.4kmのThaisun Bangkok Hotelは、屋外スイミングプール、無料の専用駐車場、フィットネスセンター付きの宿泊施設を提供しています。クイーンシリキットナショナルコンベンションセンターから約5km、アラブストリートから6km、セントラルエンバシーから6kmです。宿泊施設には、サウナ、24時間対応のフロントデスク、館内全域での無料Wi-Fiが備わっています。 ホテル内のすべてのユニットには薄型テレビが備わっています。 Thaisun Bangkok Hotelの全客室には、エアコン、ワードローブが備わっています。 滞在中はビュッフェ式朝食を楽しめます。 Thaisun Bangkok Hotelに滞在中は、ホットタブをご利用いただけます。 ホテルからアマリンプラザまで7km、ゲイソンビレッジショッピングモールまで7kmです。最寄りの空港はスワンナプーム空港で、ThaisunBangkokHotelから17kmです。 私たちはあなたの言語を話します!

