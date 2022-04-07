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В коплект входит
Hope Land Sukhumvit 8 - это 4-звездочный отель, расположенный всего в 700 метрах от станции наземного метро Nana. К услугам гостей номера с открытым бассейном. Предоставляется бесплатная частная парковка. Фитнес-центр И сад в зоне отдыха Стойка регистрации работает круглосуточно. Для пакета «Альтернативный государственный карантин» все цены включают услугу трансфера. Официальное обслуживание, 3-х разовое питание и другие услуги уже
Интересует спросить номера Свяжитесь с отелем напрямую по (Свяжитесь с нами) Телефон: 022559555 (Тел: 022559555) Линия (ID линии): @hopelandhotel