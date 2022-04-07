Помните, что вы должны соответствовать всем дополнительные требования для входа в covid , в том числе подать заявку на Таиландский проездной для въезда в Таиланд.

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В коплект входит

Ежедневное трехразовое питание от шеф-повара отеля.

Полные удобства: кондиционер, кабельное телевидение, чайник, сейф, ванная комната.

бесплатный Wi-Fi.

Зона отдыха на открытом воздухе с видом на небо.

Скидка 20% на услуги прачечной.

проверка температуры дважды в день.

Встреча в аэропорту в день прибытия.

Трехкратный SWAB-тест (недавнее объявление Министерства здравоохранения)

Hope Land Sukhumvit 8 - это 4-звездочный отель, расположенный всего в 700 метрах от станции наземного метро Nana. К услугам гостей номера с открытым бассейном. Предоставляется бесплатная частная парковка. Фитнес-центр И сад в зоне отдыха Стойка регистрации работает круглосуточно. Для пакета «Альтернативный государственный карантин» все цены включают услугу трансфера. Официальное обслуживание, 3-х разовое питание и другие услуги уже

Интересует спросить номера Свяжитесь с отелем напрямую по (Свяжитесь с нами) Телефон: 022559555 (Тел: 022559555) Линия (ID линии): @hopelandhotel