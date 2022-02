พรินซ์ เอดูอาร์ อพาร์ตเมนต์ แอนด์ รีสอร์ท - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ พรินซ์ เอดูอาร์ อพาร์ตเมนต์ แอนด์ รีสอร์ท อยู่ในลำดับความสำคัญ และ พรินซ์ เอดูอาร์ อพาร์ตเมนต์ แอนด์ รีสอร์ท จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

Prince Edouard Apartments & Resort is no longer operating as an SANDBOX .



Prince Edouard Apartments & Resort ตั้งอยู่บนเนินเขาของหาดป่าตอง ที่ระดับความสูงแปดสิบเมตรเหนือระดับน้ำทะเล ให้ทัศนียภาพกว้างไกลของมหาสมุทร ภูเขา และเมือง สถานที่เงียบสงบมาก และอพาร์ทเมนท์ค่อนข้างใหญ่ ตั้งแต่ 85 ตร.ม. ถึง 260 ตร.ม. อพาร์ตโฮเทลมีโรงจอดรถ 25 คัน สระว่ายน้ำยาว 20 ม. ศูนย์สปาพร้อมฟิตเนส ซาวน่า และห้องนวด ห้องประชุม ร้านอาหาร ห้องคาราโอเกะส่วนตัว ระเบียง และสวน เราอยู่ห่างจากสนามกอล์ฟ 4 แห่งเป็นระยะทาง 5 กม. และสามารถเสนอแพ็คเกจกอล์ฟเมื่อแจ้งความประสงค์ เนื่องจากตั้งอยู่ด้านข้างของรีสอร์ทป่าตอง ปริ๊นซ์ เอดูอาร์จึงสะดวกต่อการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวมากมายบนเกาะภูเก็ตที่สวยงาม เพียงแค่ถามพนักงานของเราจะดูแลทุกความต้องการของคุณ

