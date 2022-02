Burasari Phuket - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Burasari Phuket vous accueille dans son étreinte chaleureuse de la nature, du style et du confort. Situé sur la célèbre plage de Patong à Phuket, ce complexe est une retraite de jardin idyllique offrant une oasis luxuriante de tranquillité tropicale au milieu de la plage animée de Patong, des boutiques animées et de la vie nocturne animée. Le design intérieur chic, les piscines sereines avec de douces cascades et l'atmosphère paisible du jardin en font l'un des hôtels spéciaux du monde. Les 186 chambres luxueuses présentent l'élégance thaïlandaise à la fois nordique et contemporaine. Les chambres glamour et modernes de la collection Mood - neuf chambres fantaisie conçues individuellement - offrent des retraites de vacances inoubliables différentes d'une chambre d'hôtel ordinaire. L'attrait unique de Burasari Phuket réside dans la philosophie Feel At Home - une sensation vraiment spéciale de bon style, de confort détendu, de service chaleureux et de bonne nourriture faisant d'un séjour ici le choix le plus invitant pour les voyageurs exigeants et les jeunes mariés à la recherche d'une expérience de vacances mémorable avec tous les confort de la maison.

