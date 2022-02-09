PHUKET TEST & GO

Бурасари Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.5
оценка с
4542
Обновление February 9, 2022
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Номера

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Burasari Phuket приветствует вас в своих теплых объятиях природы, стиля и комфорта. Этот курортный отель, расположенный на знаменитом пляже Патонг Пхукета, представляет собой идиллический сад, представляющий собой пышный оазис тропического спокойствия посреди ярких пляжных пейзажей Патонга, оживленных магазинов и оживленных ночных клубов. Шикарный дизайн интерьера, безмятежные бассейны с мягкими водопадами и умиротворяющая атмосфера сада делают его одним из особых отелей мира. 186 роскошных номеров демонстрируют как северную, так и современную тайскую элегантность. Гламурные и современные номера Mood Collection - девять индивидуально оформленных номеров в стиле фэнтези - предлагают незабываемый отдых, отличный от обычного гостиничного номера. Уникальное очарование Burasari Phuket заключается в философии Feel At Home - поистине особенное ощущение хорошего стиля, непринужденного комфорта, теплого обслуживания и отличной еды, что делает пребывание здесь самым привлекательным выбором для взыскательных путешественников и молодоженов, желающих получить незабываемые впечатления от отпуска со всеми удобствами. домашний комфорт.

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Адрес / Карта

18/110 Ruamjai Road, Amphur Kathu, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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