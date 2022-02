Бурасари Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Burasari Phuket приветствует вас в своих теплых объятиях природы, стиля и комфорта. Этот курортный отель, расположенный на знаменитом пляже Патонг Пхукета, представляет собой идиллический сад, представляющий собой пышный оазис тропического спокойствия посреди ярких пляжных пейзажей Патонга, оживленных магазинов и оживленных ночных клубов. Шикарный дизайн интерьера, безмятежные бассейны с мягкими водопадами и умиротворяющая атмосфера сада делают его одним из особых отелей мира. 186 роскошных номеров демонстрируют как северную, так и современную тайскую элегантность. Гламурные и современные номера Mood Collection - девять индивидуально оформленных номеров в стиле фэнтези - предлагают незабываемый отдых, отличный от обычного гостиничного номера. Уникальное очарование Burasari Phuket заключается в философии Feel At Home - поистине особенное ощущение хорошего стиля, непринужденного комфорта, теплого обслуживания и отличной еды, что делает пребывание здесь самым привлекательным выбором для взыскательных путешественников и молодоженов, желающих получить незабываемые впечатления от отпуска со всеми удобствами. домашний комфорт.

