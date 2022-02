บุราส่าหรีภูเก็ต - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

บุราส่าหรีภูเก็ตยินดีต้อนรับคุณด้วยอ้อมกอดอันอบอุ่นของธรรมชาติสไตล์และความสะดวกสบาย รีสอร์ทแห่งนี้ตั้งอยู่บนหาดป่าตองที่มีชื่อเสียงของภูเก็ตรีสอร์ทแห่งนี้เป็นสถานที่พักผ่อนในสวนที่สวยงามพร้อมโอเอซิสอันเขียวชอุ่มของความเงียบสงบในเขตร้อนท่ามกลางชายหาดที่มีชีวิตชีวาของหาดป่าตองแหล่งช้อปปิ้งที่พลุกพล่านและสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่คึกคัก การออกแบบภายในที่เก๋ไก๋สระว่ายน้ำอันเงียบสงบพร้อมน้ำตกที่นุ่มนวลและบรรยากาศสวนอันเงียบสงบถือเป็นหนึ่งในโรงแรมพิเศษของโลก ห้องพักหรูหรา 186 ห้องแสดงให้เห็นถึงความสง่างามทั้งแบบไทยตอนเหนือและแบบร่วมสมัย ห้อง Mood Collection ที่หรูหราและทันสมัย - ห้องแฟนตาซีที่ได้รับการออกแบบเฉพาะตัว 9 ห้องนำเสนอการพักผ่อนในวันหยุดที่น่าจดจำซึ่งแตกต่างจากห้องพักในโรงแรมทั่วไป เสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ของบุราส่าหรีภูเก็ตอยู่ในปรัชญา Feel At Home - ความรู้สึกพิเศษอย่างแท้จริงในสไตล์ที่ดีความสะดวกสบายที่ผ่อนคลายบริการที่อบอุ่นและอาหารรสเลิศทำให้การเข้าพักที่นี่เป็นทางเลือกที่น่าดึงดูดที่สุดสำหรับนักเดินทางและคู่ฮันนีมูนที่ต้องการประสบการณ์วันหยุดที่น่าจดจำกับทุกคน ความสะดวกสบายเหมือนอยู่บ้าน

