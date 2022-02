ブラサリプーケット - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport.

ブラサリプーケットは、自然、スタイル、快適さを温かく迎えてくれます。プーケットの有名なパトンビーチに位置するこのリゾートは、パトンの活気に満ちたビーチシーン、忙しいショッピング、賑やかなナイトライフの真っ只中にある熱帯の静けさの緑豊かなオアシスを提供するのどかな庭園の隠れ家です。シックなインテリアデザイン、穏やかな滝のある静かなプール、静かな庭園の雰囲気は、世界の特別ホテルの1つとしてマークされています。 186室の豪華な客室は、タイ北部と現代の両方の優雅さを誇示しています。グラマラスでモダンなムードコレクションルーム(9つの個別にデザインされたファンタジールーム)は、通常のホテルの部屋とは異なる、忘れられない休暇の隠れ家を提供します。ブラサリプーケットのユニークな魅力は、フィールアットホームの哲学にあります-良いスタイル、リラックスした快適さ、温かいサービス、そして素晴らしい料理の本当に特別な感覚は、ここでの滞在をすべての家の快適さ。

