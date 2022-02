Kamala Beach Estate Hotel - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Das Kamala Beach Estate Hotel liegt am südlichen Ende von Kamala Beach und überblickt die Andamanensee von drei Seiten. Phuket Fantasea, ein kultureller Themenpark, befindet sich ebenfalls in Kamala. Das hoteleigene The Deck Restaurant ist eine beliebte Wahl mit lokaler, internationaler und Fusionsküche sowie ausgezeichneten Frühstückssets. Das Kamala Beach Estate bietet Kajaks und Schlauchboote zum Mieten und geführte Touren können ebenfalls arrangiert werden. Anstatt für Taxis oder Tuk-Tuks zu bezahlen, bietet das Anwesen die Alternative, ein Auto zu mieten, was den Transport auf der Insel erleichtert. In einer ruhigen Enklave gelegen, ist das Kamala Beach Estate Hotel ein friedlicher Ort, an den Sie am Ende eines anstrengenden Tages in Phuket zurückkehren können.

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels