โรงแรมกมลา บีช เอสเตท - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

โรงแรมกมลา บีช เอสเตท ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของหาดกมลา มองเห็นทะเลอันดามันทั้งสามด้าน ภูเก็ตแฟนตาซี สวนสนุกแห่งวัฒนธรรม ตั้งอยู่ในกมลาเช่นกัน The Deck Restaurant ของโรงแรมเป็นตัวเลือกยอดนิยมที่มีอาหารท้องถิ่น อาหารนานาชาติและอาหารฟิวชั่น รวมทั้งชุดอาหารเช้าที่ยอดเยี่ยม กมลา บีช เอสเตท มีบริการเรือคายัคและเรือเป่าลมให้เช่า และบริการนำเที่ยว แทนที่จะจ่ายค่าแท็กซี่หรือรถตุ๊ก-ตุ๊ก ที่ดินมีทางเลือกในการเช่ารถ ทำให้การเดินทางรอบเกาะเป็นเรื่องง่าย โรงแรมกมลา บีช เอสเตท ตั้งอยู่ในเขตที่เงียบสงบ เหมาะสำหรับเป็นสถานที่เงียบสงบที่จะกลับไปเมื่อสิ้นสุดวันที่เหน็ดเหนื่อยในภูเก็ต

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง