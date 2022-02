Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Im Kamala Hotel

Das günstig in Phuket gelegene At Kamala Hotel ist ein idealer Ausgangspunkt, um diese pulsierende Stadt zu erkunden. Von hier aus haben die Gäste leichten Zugang zu allem, was die lebendige Stadt zu bieten hat. Nicht weniger außergewöhnlich ist der einfache Zugang des Hotels zum Strand und zu unzähligen Attraktionen und Sehenswürdigkeiten wie dem Tsunami-Denkmal, dem Kamala Beach und dem Phuket Fanta Sea. Das Kamala Hotel bietet tadellosen Service und alle wichtigen Annehmlichkeiten, um Reisende zu beleben. Eine Auswahl an erstklassigen Einrichtungen steht zur Verfügung, darunter WLAN in den öffentlichen Bereichen, Zimmerservice und Safes. Alle Gästezimmer verfügen über durchdachte Annehmlichkeiten, um einen unvergleichlichen Komfort zu gewährleisten, wie zum Beispiel Kaffee-/Teekocher, Balkon/Terrasse und LCD-Fernseher. Das vielfältige Freizeitangebot des Hotels sorgt dafür, dass Sie während Ihres Aufenthalts viel unternehmen können. Das At Kamala Hotel ist ideal für Reisende, die eine charmante, komfortable und bequeme Unterkunft in Phuket suchen.

