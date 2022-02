Kamala Beach Estate Hotel - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport.

Kamala Beach Estate Hotel ligt aan de zuidkant van Kamala Beach en kijkt aan drie kanten uit over de Andamanse Zee. Phuket Fantasea, een cultureel themapark, bevindt zich ook in Kamala. Het The Deck Restaurant van het hotel is een populaire keuze en biedt lokale, internationale en fusiongerechten, evenals uitstekende ontbijtsets. Kamala Beach Estate verhuurt kajaks en opblaasbare boten en er kunnen ook rondleidingen worden geregeld. In plaats van te betalen voor taxi's of tuk-tuks, biedt het landgoed het alternatief van het huren van een auto, waardoor het vervoer over het eiland gemakkelijk wordt. Het Kamala Beach Estate Hotel ligt in een rustige enclave en is een vredige plek om naar terug te keren aan het einde van een vermoeiende dag in Phuket.

