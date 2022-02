Hôtel Kamala Beach - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Situé à l'extrémité sud de la plage de Kamala, le Kamala Beach Estate Hotel surplombe la mer d'Andaman sur trois côtés. Phuket Fantasea, un parc à thème culturel, est également situé à Kamala. Le restaurant The Deck de l'hôtel est un choix populaire proposant une cuisine locale, internationale et fusion ainsi qu'un excellent petit-déjeuner. Le Kamala Beach Estate propose la location de kayaks et de bateaux pneumatiques. Des visites guidées peuvent également être organisées. Au lieu de payer pour des taxis ou des tuk-tuks, le domaine offre l'alternative de louer une voiture, ce qui facilite le transport autour de l'île. Situé dans une enclave tranquille, le Kamala Beach Estate Hotel est un endroit paisible où retourner à la fin d'une journée fatigante à Phuket.

