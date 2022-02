Камала Бич Эстейт Отель - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Отель Kamala Beach Estate расположен на южной оконечности пляжа Камала. Из отеля открывается вид на Андаманское море с трех сторон. Культурный тематический парк Phuket Fantasea также находится на Камале. Ресторан The Deck при отеле является популярным выбором, предлагая блюда местной, интернациональной кухни и кухни фьюжн, а также отличные завтраки. В отеле Kamala Beach Estate можно взять напрокат каяки и надувные лодки, а также организовать туры с гидом. Вместо того, чтобы платить за такси или тук-туки, поместье предлагает альтернативу аренде автомобиля, что упрощает передвижение по острову. Отель Kamala Beach Estate расположен в тихом анклаве и представляет собой тихое место, куда можно вернуться после утомительного дня на Пхукете.

