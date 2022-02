Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Hyatt Regency Phuket Resort , und Hyatt Regency Phuket Resort wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Gut in Kamala gelegen, ist das Hyatt Regency Phuket Resort der ideale Ausgangspunkt für Ausflüge in Phuket. Nur 28 Kilometer entfernt ist dieses 5-Sterne-Hotel bequem vom Flughafen aus zu erreichen. Dank seiner günstigen Lage bietet das Hotel einfachen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Die Einrichtungen und Dienstleistungen des Hyatt Regency Phuket Resort sorgen für einen angenehmen Aufenthalt für die Gäste. Das Hotel bietet ein Restaurant, Reinigungsservice, Touren, ein Business Center und einen Parkservice, um den Gästen den größtmöglichen Komfort zu gewährleisten. Das Hotel bietet einen Shuttleservice zum öffentlichen Hauptstrand von Kamala, der sich in unmittelbarer Nähe befindet. Alle Gästezimmer bieten durchdachte Annehmlichkeiten, um ein unvergleichliches Gefühl von Komfort zu gewährleisten. Das hoteleigene Fitnesscenter, der Außenpool, das Spa und der Miniclub sind ideale Orte zum Entspannen und Erholen nach einem anstrengenden Tag. Mit einer idealen Lage und entsprechenden Einrichtungen ist das Hyatt Regency Phuket Resort die perfekte Wahl.

