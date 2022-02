Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Peach Hill Resort , und Peach Hill Resort wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Eine ausgezeichnete Lage, zusammen mit umfangreichen Einrichtungen vor Ort, darunter drei Pools, machen dieses Anwesen zu einer attraktiven Wahl. Das Peach Hill Resort liegt an der Westküste von Phuket und ist etwa 300 Meter von Kata und Karon Beach entfernt. Es liegt nur wenige Gehminuten vom Einkaufszentrum Kata, eine 10-minütige Fahrt vom Patong Beach und 20 Minuten von Phuket Town entfernt. In den beiden Restaurants auf dem Hotelgelände können die Gäste authentische thailändische und europäische Gerichte genießen. Für eine Reihe von Wassersportarten müssen Sie nur zum Strand laufen, und wenn Sie sich im Resort entspannen möchten, wählen Sie aus Spa-Behandlungen, Kräuterdampf oder einem Besuch im Salon. Das Peach Hill Resort bietet Unterhaltung und Entspannung für alle Altersgruppen.

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels