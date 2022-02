Insgesamt AQ Hotelzimmer 115 Schlafzimmer Partnerkrankenhaus Phyathai 1 Hospital

Das Salil Hotel Sukhumvit 57 - Thonglor liegt nur 5 Gehminuten von der BTS-Skytrain-Station Thong Lo entfernt und bietet eine komfortable und luxuriöse Unterkunft in Bangkok. Freuen Sie sich auf die hoteleigenen Restaurants und Cafés sowie den Pool auf dem Dach. Jedes Zimmer verfügt über einen Flachbild-Smart-TV, eine Küchenzeile und einen Kühlschrank. Für Ihren Komfort finden Sie einen Sitzbereich, Bademäntel und einen Haartrockner. Alle Badezimmer sind mit einem elektronischen Toilettensitz, einer Badewanne und kostenlosen Annehmlichkeiten ausgestattet. In der Unterkunft können Sie den ganzen Tag über in der Bar Storia del Caffè speisen, im The Secret Garden mit Sitzgelegenheiten im Freien entspannen oder im Mariage Frères Tea Room einen High Tea genießen. Das Salil Hotel Sukhumvit 57 liegt nur 3 km vom Einkaufszentrum Emporium und 1,3 km vom Camillian Hospital entfernt, während das Samitivej Sukhumvit Hospital 1,3 km entfernt ist. Der nächstgelegene Flughafen ist der 11 km von der Unterkunft entfernte Flughafen Suvarnabhumi.

Ausstattung / Ausstattung COVID-19 PCR screening test conducted on property

24-Stunden-Rettungsdiensttransfer vom Hotel zum Krankenhaus

24-Stunden-Bereitschaftsdienst für Krankenschwestern

24-Stunden-Arztberatung über das Phiyathai 1 Hospital

Kostenloser Transferservice vom Flughafen zum Hotel

Vollpension inklusive Frühstück, Mittag- und Abendessen

Kostenloses Highspeed-Internet

Badezimmer mit Badewanne, Dusche und Waschmaschine

Smart TV

Zu den Annehmlichkeiten zählen eine Mikrowelle, ein Kühlschrank sowie kostenloser Kaffee und Tee

Discount 15% on room service menu

Ergebnis 4.0 /5 Sehr gut Beyogen auf 5 Bewertungen Bewertung 3 Ausgezeichnet 1 Sehr gut 0 Durchschnittlich 1 Arm 0 Schrecklich Das Salil Hotel Sukhumvit 57 - Thonglor , würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. ÜBERPRÜFUNG FÜR Das Salil Hotel Sukhumvit 57 - Thonglor SIEHE ALLE BEWERTUNGEN Wenn Sie ein Gast bei, würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. 🇹🇼 Chiu Chienyuan Angekommen um 21/11/2021 3.9 Premier Room Overall it is good, clean and comfortable, but i am surprised when i check in, they told us it is over 5pm so hotel can't prepare dinner, i was wondering where am i support to go & buy?? 🇹🇭 Rattanachanok Angekommen um 24/11/2021 2.0 Premier Room Positiv Cheap is not excepted for this SAQ as same price w Hyatt place sukhumvit.

Stupid me that choose this hotel. Negative Construction labor climb outside to my balcony with glass door that see through This is the most worst experience I have ever had i my traveling life. A guy as construction climbed to my private room balcony without any notice from hotel , please refer to my photos 🇹🇭 Suparada Supakamolsenee Angekommen um 09/05/2021 4.7 Premier Room Positiv Dienstleistungen

Essen

Sauber Negative Das Licht ging während meiner Quarantäne ein paar Mal aus

WLAN-Verbindung war manchmal schlecht bad Die Angestellten sind wirklich nett und hilfsbereit. Das Essen ist hochwertig und lecker. Ich hatte eine gute Zeit dort zu bleiben! 🇩🇪 Christian Wintgen Angekommen um 20/03/2021 4.5 Premier Room Positiv Die Zimmer sind cool, das Personal sehr freundlich, recht Hotel Negative Wifi manchmal nachts ausgeschaltet. Entspannungszeit nur 30 Minuten pro Tag. Sehr gute und günstige Quarantäne in BKk. Das Hotelpersonal ist sehr hilfsbereit und freundlich. Die diensthabende Krankenschwester hilft sogar mehr als nötig. 🇹🇭 Wannapa Ch Angekommen um 24/02/2021 5.0 Deluxe Suite Positiv Alles ist gut,

Zimmer

Das Zimmer war groß und das Schlafzimmer war komfortabel, alle Annehmlichkeiten sind eher für 15 Tage Quarantäne bereit, Smart-TV, gutes WLAN, Mikrowelle, Waschbecken, Badezimmer mit Badewanne und Pflegeprodukte, die für mich bereit waren, also brauche ich sie nicht etwas vorbereiten.

Essen

Essen 4 mal am Tag serviert, Frühstück, Mittagessen, Nachmittagsdessert, Abendessen Ich werde gerade dicker.

Am besten gefällt mir auch, dass der Raum eine atemberaubende Schlafzimmerbeleuchtung hat, in der ich mich überall im Raum für ein cooles Selfie in großartiger Beleuchtung wiederfinden kann. Negative Die Mahlzeiten werden 4 Mal um 8.00 Uhr, 12.00 Uhr, 15.00 Uhr und 17.00 Uhr serviert. Manchmal habe ich vergessen, sie ins Zimmer zu bringen, nachdem das Personal an der Tür geklingelt hat, sodass mein Essen manchmal schon kalt wird, aber zum Glück hat mein Zimmer eine Mikrowelle, damit ich es jederzeit erwärmen kann Ich will es bekommen. Alle Mitarbeiter und Krankenschwestern kümmern sich gut um mich. Vielen Dank an alle, die meine Quarantäne in dieser sehr schwierigen Zeit noch einfacher gemacht haben.