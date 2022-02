Insgesamt AQ Hotelzimmer 79 Schlafzimmer Partnerkrankenhaus Phayathai 1

Das Salil Hotel befindet sich in den lebhaften Straßen von Sukhumvit und ist nur wenige Gehminuten von der Skytrain-Station Thonglor entfernt. Die Zimmer sind in einem modernen Stil eingerichtet und mit verschiedenen Einrichtungen ausgestattet, um Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Es verfügt über eine Klimaanlage, einen 32-Zoll-LCD-Fernseher, einen DVD-Player und kostenfreies WLAN. Das Camillian Hospital liegt 1,8 km entfernt.

Ausstattung / Ausstattung 3-facher COVID-19-PCR-Screening-Test auf dem Grundstück durchgeführt

24-Stunden-Rettungsdiensttransfer vom Hotel zum Krankenhaus

24-Stunden-Bereitschaftsdienst für Krankenschwestern

24-Stunden-Arztberatung über das Phiyathai 1 Hospital

Kostenloser Transferservice vom Flughafen zum Hotel

Vollpension inklusive Frühstück, Mittag- und Abendessen

Kostenloses Highspeed-Internet

Badezimmer mit Badewanne und Dusche

77 lokale und internationale Fernsehsender

24-Stunden-Bereitschaftsdienst

Zu den Annehmlichkeiten zählen eine Mikrowelle, ein Kühlschrank sowie kostenloser Kaffee und Tee

DIY Bastelset während des Aufenthalts

Rabatt 20% auf das Zimmerservice-Menü

Ergebnis 4.0 /5 Sehr gut Beyogen auf 12 Bewertungen Bewertung 5 Ausgezeichnet 4 Sehr gut 2 Durchschnittlich 1 Arm 0 Schrecklich Salil Hotel Sukhumvit - Soi Thonglor 1 , würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. ÜBERPRÜFUNG FÜR Salil Hotel Sukhumvit - Soi Thonglor 1 SIEHE ALLE BEWERTUNGEN Wenn Sie ein Gast bei, würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. 🇭🇰 Man Chung Chan Angekommen um 03/01/2022 3.7 Superior Room Positiv Staffs are very friendly.

Room is clean. Negative Room space is a bit small Service is good. Room is a bit small but ok for Test & Go. I certainly will consider again for next time. 🇩🇪 Melanie Grote Angekommen um 05/12/2021 4.8 Superior Room Positiv Punctual collection at the airport

Immediate Pcr test upon arrival

Friendly Stuff

Delicious and a lot of food

Microwave, water heater, coffee and drinking water in the room (of course a fridge), international TV channels Negative Just the view from of the window, but that's not particularly important for one day after a long flight Thank you:) Everything was really great. But I didn't expect anything other than a perfect organization. 🇬🇧 Murray Darling Angekommen um 24/11/2021 4.7 Deluxe Room Positiv Clean

Comfortable

Quiet

Friendly and helpful staff at reception and with luggage Negative Food was ok but nothing special Tested on arrival at 1.30am. Results and out at 2pm. Comfortable bed. No complaints. I have heard others got faster results turnaround but 12 hrs was ok. 🇫🇷 benjamin gaydon Angekommen um 18/11/2021 1.8 Superior Room i book by agoda for a friend and him not use this room because EVISA problem in embassy (late). i understand and accept the politic/rules and the no show for the room and for the driver. but for the swab test, cost about 2400thb, it's not good no return this part of money. 🇬🇧 Richard John Rees Angekommen um 12/11/2021 3.8 Superior Room Positiv Well organised, test result came in on time. Microwave oven came in handy. Negative No balcony, bought in food from supermarket. Expensive for what it was. Used the hotel recommended transport service and assistance through Health checks and Immigration, was of very little help, and very expensive. 🇹🇭 Kan B. Angekommen um 03/11/2021 3.9 Superior Room Positiv great service, very nice staff

very good location Negative unclean

food problem the room isn’t complete clean. I still saw hair and dust on the floor. That’s not my concern until I laid down and found that all pillows smell weird, unclean and drank!

before I arrived, They asked about my dietary and I informed them that I am a pescatarian, food and seafood friendly. However, I was served “chicken rice soup” for breakfast! So I asked for a new dish and they resisted my request since they had limited ingredients for each meal. Of course, they apologized and would prepare my lunch properly. I was vey hungry since I would be my first meal after a long flight! But I was also exhausted so I didn’t mind them and took a rest instead. For lunch I was served Mac and cheese with mushroom and I found a piece of HAM in my food! So upset about their food! Just so you know if you have special dietary, please remind them while you’re checking in order to avoid this problem! 🇹🇭 Pakinee Thienpaitoon Angekommen um 08/07/2021 5.0 Superior Room - Special Offer Positiv Großes bequemes Bett

Friedlich und ruhig

Leckeres Essen Negative Begrenzte Anzahl von TV-Kanälen

Keine Zimmerreinigung für ganze 15 Tage Schönes und gemütliches Zimmer mit großer Auswahl an Speisen. Der einzige Nachteil ist, dass es nur 2 TV-Kanäle auf Englisch gibt 🇬🇧 David Baxter Angekommen um 12/07/2021 5.0 Superior Room - Special Offer Positiv Personal sehr aufmerksam

Essen ausgezeichnet

Zimmer sehr sauber

Zimmer gut ausgestattet

Asq-Systeme einfach zu.folgen Negative Nichts Ich wurde am Flughafen abgeholt und sehr effizient zum Hotel gebracht. Das Hotel war während meines gesamten Aufenthalts ausgezeichnet? 🇹🇭 Sujittra Charoenrat Angekommen um 12/04/2021 3.6 Superior Room Positiv Freundliches Personal

Sauberes Badezimmer

Hochgeschwindigkeits-Internet Negative Staubiger Raum mit Ameisen

Zusätzliche Preisgebühr bei Ankunft, da ich aus Südafrika fliege Komfortabel während des Aufenthalts zu einem günstigen Preis. Aber nicht die beste Wahl. 🇲🇲 Aung Soe Min Angekommen um 05/06/2021 3.2 Superior Room Positiv Mitarbeiter sind hilfsbereit.

Ausgezeichnetes WLAN. Negative Das Essen ist nicht sehr schön.

Ohne Reinigung wird das Zimmer 2 Wochen lang schmutzig. 2 Wochen ohne frische Luft und ohne menschlichen Kontakt in einem Raum eingesperrt zu sein, ist schrecklich. Es könnte der psychischen Gesundheit schaden. 🇨🇦 Julie Munro Angekommen um 23/05/2021 3.3 Superior Room Positiv Saubere, aber schäbige Einrichtung und Bettwäsche?

Mikrowelle und Kühlschrank

Porzellangeschirr und Edelstahlgeschirr

Schneller und reaktionsschneller Kundenservice und Mahlzeitenservice

Angeforderte und erhaltene zusätzliche Lebensmittel (gekochtes Ei) bei jedem Frühstück

Angeforderter und erhaltener Schreibtischstuhl mit Rückenlehne Negative Zerrissene Bettwäsche, alte Kissen

Hocker (rückenlos) kein Stuhl

Hat sich Mühe gegeben, die Bettwäsche zu wechseln - Kingsize-Bettwäsche in Quarantäne ohne Hilfe zu ersetzen ziemlich schwierig

Das Essen war reichlich, typisch für die lokale Kantine - einige Auswahl gut, andere schrecklich - Touristen, die mit "Hausmannskost" nicht vertraut sind, würden das Essen wahrscheinlich inakzeptabel finden.

Essenslieferungen von außen gut abgewickelt Ich kam meinem Bedürfnis nach, Dokumente an meinen Anwalt zu senden. Ich würde hier nur wieder übernachten, wenn Sie mit begrenztem Budget unter Quarantäne gestellt werden müssen. 🇹🇭 Songwut Tamboon Angekommen um 28/04/2021 4.8 Superior Room Positiv Guter Service, WIFI Geschwindigkeit war ausgezeichnet Gute Erfahrung Quarantäne hier, gutes Personal und Service. Die Internetgeschwindigkeit betrug 100 Mbit / s und war einfach zu verbinden.