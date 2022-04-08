KRABI TEST & GO

钻石洞度假村及水疗中心 - Krabi Test & Go Hotel

Krabi
6.7
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更新于 April 8, 2022
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Diamond Cave Resort & Spa位于莱利，地理位置优越，是甲米短途游的理想出发点。距离市中心仅 25.0 公里，40 分钟内即可抵达机场。休息和放松的天堂，酒店将提供全面更新，距离城市的众多景点仅几步之遥，如真正的岩石攀岩学校和商店、莱利海滩、帕南海滩。钻石洞度假村及水疗中心提供的设施和服务确保为客人提供一个愉快的入住体验。酒店提供各种服务，包括公共区域的 Wi-Fi、机场接送、家庭房、餐厅和旅游。酒店住宿经过精心布置，以提供最高程度的舒适和便利。在部分客房内，客人可以找到毛巾、互联网接入 - 无线、互联网接入 - 无线（免费）、非吸烟客房、空调。酒店提供一流的设施，包括室外游泳池、潜水、钓鱼、按摩、游泳池（儿童），让您在城市充满活力的一天后放松身心。 Diamond Cave Resort & Spa 拥有理想的位置和相匹配的设施，在许多方面都堪称完美。

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543 Moo 2, Aonang Muang Krabi, Railay, Krabi, Thailand, 81000

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