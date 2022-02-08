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这个度假村是甲米最好的豪华住宿之一，面向全省三个最迷人的海滩。该度假村形成了一个横跨甲米的三角形，可直接通往莱利海滩、南茂海滩和帕南海滩。所有这三个都是甲米海洋国家公园的一部分，因此被保存到最原始的状态。所有凉亭都装饰华丽，配有柚木家具和丝绸挂饰。为了获得真正豪华的旅行体验，Rayavadee Hotel 为客人提供从码头到度假村入口处的最先进快艇的接送服务。