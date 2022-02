Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

预约请求,把你放在直接联系与瑞亚维迪酒店以优先方式,以及瑞亚维迪酒店从你会直接收取货款。

这个度假村是甲米最好的豪华住宿之一,面向全省三个最迷人的海滩。该度假村形成了一个横跨甲米的三角形,可直接通往莱利海滩、南茂海滩和帕南海滩。所有这三个都是甲米海洋国家公园的一部分,因此被保存到最原始的状态。所有凉亭都装饰华丽,配有柚木家具和丝绸挂饰。为了获得真正豪华的旅行体验,Rayavadee Hotel 为客人提供从码头到度假村入口处的最先进快艇的接送服务。

便利设施/功能 Dining in a natural limestone cave at our Grotto restaurant overlooking Phranang Beach

