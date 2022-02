皮皮岛度假村 - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 预订要求 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

预约请求,把你放在直接联系与皮皮岛度假村以优先方式,以及皮皮岛度假村从你会直接收取货款。

房间数 All of the following packages include the required tests, and transport. 特别优惠 单击请求查看 最大值 2 Adults 1 张特大床花园洋房禁烟 37 m² ฿44,128 - 7 Day Sandbox ฿36,775 - 5 Day Test & Go ฿28,300 - 4 Day Test & Go ฿19,750 - 2 Day Test & Go ฿15,475 - 1st Day Test & Go 要求预订 快速请求(2次点击) BOOKMARK

皮皮岛度假村坐落在毗邻安达曼海的白色沙滩上。度假村设有 2 个园景游泳池、健身房和 Scuba Schools 国际潜水中心。您可以在大型私人阳台的躺椅上度过阳光下的慵懒午后。 Phi Phi Holiday Resort酒店的客房提供舒适的经典木制家具和平面电视。 客人可以享受轻松的按摩,或尝试浮潜和钓鱼等水上活动。旅游咨询台可以安排周边岛屿的游览活动,而纪念品可以在精品店购买。还提供儿童俱乐部。 皮皮岛度假村可以安排从甲米的 Klong Jilard 码头和普吉岛的拉萨达码头乘坐快艇的度假村接送服务。 Ai Rom Prao 餐厅采用传统的泰式装饰,配以经典泰式音乐的柔和旋律,为 Tai Rom Prao 的晚餐和早餐营造出温馨诱人的氛围。这家宽敞的餐厅及其毗邻的露天露台提供无限量早餐和自助晚餐,每晚供应不同的美食,非常适合家庭和大型团体入住。 À la carte 选项也可用。 Cha Bah 餐厅,当您在这个宜人的海滨场所用餐时,您可以感受脚下柔软的沙滩。这家热闹的海滨餐厅被茂密的树冠遮蔽,于午餐和晚餐时段营业,提供各种泰国和国际美食,包括意大利面、比萨饼和烤主菜。晚餐是一顿丰盛的晚餐,在冰床上放上各种海鲜,可以根据自己的喜好烹制 在日落餐厅欣赏皮皮岛上最美的日落,这是一个池畔目的地,可 180 度欣赏地平线和广阔的安达曼海。这家装饰典雅的餐厅于早餐、午餐和晚餐时段供应各种丰盛的国际美食。 在阳光下度过漫长的一天后,Mong Tha Lay 酒吧是放松身心的理想场所。用清爽的果汁和冰沙解渴,喝杯冰镇啤酒放松一下,或者在树荫下啜饮招牌鸡尾酒。这家微风轻拂的露天酒吧全天营业,提供现场乐队表演和特别活动。 在日落酒吧 (Sunset Bar) 举行夜间庆祝活动,欣赏皮皮岛的标志性日落。当太阳浸入大海时,向它举杯敬酒,将天空涂成炽热的紫色和红色。在酒吧或泳池边的舒适豆袋上悠闲地享受欢乐时光,同时啜饮特制的日落鸡尾酒。

