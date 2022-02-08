皮皮岛度假村 - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

预约请求，把你放在直接联系与皮皮岛度假村以优先方式，以及皮皮岛度假村从你会直接收取货款。

皮皮岛度假村坐落在毗邻安达曼海的白色沙滩上。度假村设有 2 个园景游泳池、健身房和 Scuba Schools 国际潜水中心。您可以在大型私人阳台的躺椅上度过阳光下的慵懒午后。 Phi Phi Holiday Resort酒店的客房提供舒适的经典木制家具和平面电视。

客人可以享受轻松的按摩，或尝试浮潜和钓鱼等水上活动。旅游咨询台可以安排周边岛屿的游览活动，而纪念品可以在精品店购买。还提供儿童俱乐部。

皮皮岛度假村可以安排从甲米的 Klong Jilard 码头和普吉岛的拉萨达码头乘坐快艇的度假村接送服务。

Ai Rom Prao 餐厅采用传统的泰式装饰，配以经典泰式音乐的柔和旋律，为 Tai Rom Prao 的晚餐和早餐营造出温馨诱人的氛围。这家宽敞的餐厅及其毗邻的露天露台提供无限量早餐和自助晚餐，每晚供应不同的美食，非常适合家庭和大型团体入住。 À la carte 选项也可用。

Cha Bah 餐厅，当您在这个宜人的海滨场所用餐时，您可以感受脚下柔软的沙滩。这家热闹的海滨餐厅被茂密的树冠遮蔽，于午餐和晚餐时段营业，提供各种泰国和国际美食，包括意大利面、比萨饼和烤主菜。晚餐是一顿丰盛的晚餐，在冰床上放上各种海鲜，可以根据自己的喜好烹制

在日落餐厅欣赏皮皮岛上最美的日落，这是一个池畔目的地，可 180 度欣赏地平线和广阔的安达曼海。这家装饰典雅的餐厅于早餐、午餐和晚餐时段供应各种丰盛的国际美食。

在阳光下度过漫长的一天后，Mong Tha Lay 酒吧是放松身心的理想场所。用清爽的果汁和冰沙解渴，喝杯冰镇啤酒放松一下，或者在树荫下啜饮招牌鸡尾酒。这家微风轻拂的露天酒吧全天营业，提供现场乐队表演和特别活动。

在日落酒吧 (Sunset Bar) 举行夜间庆祝活动，欣赏皮皮岛的标志性日落。当太阳浸入大海时，向它举杯敬酒，将天空涂成炽热的紫色和红色。在酒吧或泳池边的舒适豆袋上悠闲地享受欢乐时光，同时啜饮特制的日落鸡尾酒。