Tony Resort is no longer operating as an SANDBOX .



โรงแรมที่สวยงามแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางหาดป่าตองและอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมโดยใช้เวลาเดินเพียงครู่เดียว แขกสามารถผ่อนคลายไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ เช่น บริเวณสระว่ายน้ำขนาดใหญ่พร้อมน้ำตกที่แปลกใหม่ ซึ่งครอบครัว คู่รัก และนักเดินทางสามารถผ่อนคลาย ว่ายน้ำ และเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มเย็นๆ ที่บาร์ริมสระน้ำ ร้านอาหาร Red Wood ให้บริการอาหารทะเลชั้นเยี่ยม เสิร์ฟอาหารหลากหลายตั้งแต่อาหารเช้าจนถึงอาหารเย็น ผสมผสานความสะดวกสบายกับคุณภาพที่โรงแรมรีสอร์ทริมชายหาดแห่งนี้ ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 20 นาที โรงแรมแห่งนี้อยู่ในทำเลที่ดีเยี่ยมในการสำรวจและดื่มด่ำกับทริปช้อปปิ้ง สถานบันเทิงยามค่ำคืน และสถานบันเทิงที่ไม่หยุดนิ่ง ด้วยห้องพักพร้อมระเบียง บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นเลิศ รวมทั้งร้านเสริมสวยและรูมเซอร์วิส Tony Resort เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม

