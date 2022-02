Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Тони Резорт в приоритетном порядке, и Тони Резорт будет получать оплату напрямую от вас.

Этот великолепный отель расположен в центре пляжа Патонг, всего в нескольких минутах ходьбы от него. Гости могут воспользоваться удобствами на территории отеля, включая большой бассейн с экзотическим водопадом, где семьи, пары и путешественники могут расслабиться, поплавать и насладиться освежающими напитками в баре у бассейна. Ресторан Red Wood предлагает превосходный выбор морепродуктов, предлагая широкий выбор блюд с завтрака до ужина, сочетая удобство с хорошим качеством в этом пляжном курортном отеле. Примерно в 20 минутах езды от города Пхукет, отель находится в прекрасном месте, чтобы исследовать и заниматься покупками, ночными клубами и непрерывными развлечениями. Курортный отель Tony Resort с номерами с балконами и отличным сервисом и удобствами, включая салон и обслуживание номеров, является отличным выбором.

