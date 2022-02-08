PHUKET TEST & GO

Тони Резорт - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.6
оценка с
1804
Обновление February 8, 2022
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Tony Resort is no longer operating as an SANDBOX.

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Этот великолепный отель расположен в центре пляжа Патонг, всего в нескольких минутах ходьбы от него. Гости могут воспользоваться удобствами на территории отеля, включая большой бассейн с экзотическим водопадом, где семьи, пары и путешественники могут расслабиться, поплавать и насладиться освежающими напитками в баре у бассейна. Ресторан Red Wood предлагает превосходный выбор морепродуктов, предлагая широкий выбор блюд с завтрака до ужина, сочетая удобство с хорошим качеством в этом пляжном курортном отеле. Примерно в 20 минутах езды от города Пхукет, отель находится в прекрасном месте, чтобы исследовать и заниматься покупками, ночными клубами и непрерывными развлечениями. Курортный отель Tony Resort с номерами с балконами и отличным сервисом и удобствами, включая салон и обслуживание номеров, является отличным выбором.

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Адрес / Карта

206/300 Raj-u-thid 200 Pee Road, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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