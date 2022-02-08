PHUKET TEST & GO

トニーリゾート - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.6

1804レビューによる評価
更新日 February 8, 2022
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この壮大なホテルはパトンビーチの真ん中に位置し、そこから歩いてすぐです。ご家族、カップル、旅行者がリラックスしたり、泳いだり、プールサイドバーでさわやかなドリンクを楽しんだりできるエキゾチックな滝のある壮大なスイミングプールエリアなど、敷地内の施設を満喫できます。ここのレッドウッドレストランでは、朝食から夕食までさまざまな料理を提供し、便利さと上質さを兼ね備えた素晴らしいシーフードセレクションを提供するこのビーチリゾートホテルです。プーケットタウンから約20分のホテルは、ショッピング旅行、ナイトライフスポット、ノンストップのエンターテインメントを探索して楽しむのに最適な場所にあります。バルコニールームと、サロンやルームサービスなどの優れたサービスと設備を備えたトニーリゾートは、素晴らしい選択肢です。

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住所/地図

206/300 Raj-u-thid 200 Pee Road, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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