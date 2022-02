Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Tony Resort , und Tony Resort wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Tony Resort is no longer operating as an SANDBOX .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

Dieses herrliche Hotel liegt mitten in Patong Beach und ist nur einen kurzen Spaziergang davon entfernt. Die Gäste können sich in den Einrichtungen vor Ort verwöhnen lassen, darunter einen großen Poolbereich mit einem exotischen Wasserfall, in dem Familien, Paare und Reisende entspannen, schwimmen und erfrischende Getränke an der Poolbar genießen können. Das Red Wood Restaurant hier bietet eine hervorragende Auswahl an Meeresfrüchten und serviert eine Vielzahl von Gerichten vom Frühstück bis zum Abendessen und verbindet in diesem Strandresorthotel Bequemlichkeit mit guter Qualität. Etwa 20 Minuten von Phuket Town entfernt befindet sich das Hotel in einer großartigen Lage, um Einkaufstouren, Nachtleben und Unterhaltung ohne Unterbrechung zu erkunden und zu genießen. Mit Balkonzimmern und exzellenten Serviceleistungen und Einrichtungen, darunter ein Salon und Zimmerservice, ist das Tony Resort eine ausgezeichnete Wahl.

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels