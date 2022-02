ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

สวรรค์แห่งธรรมชาติบนหาดป่าตอง ดวงจิต รีสอร์ท แอนด์ สปา มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พื้นที่ 36 เอเคอร์เป็นบ้านของต้นไม้เขตร้อนและไม้ดอกจำนวนมาก สร้างสภาพแวดล้อมที่สงบและเงียบสงบเพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับวันหยุดของคุณ ใกล้กับชายหาด สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงาม และบริการที่เป็นมิตร ทำให้ดวงจิต รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับทั้งคู่รักและครอบครัว ทางโรงแรมมีห้องพักให้เลือก ได้แก่ ห้องซูพีเรียร์ 175 อาคาร ห้องบังกะโลสุพีเรีย 56 ห้อง ห้องดีลักซ์ 60 ห้อง ห้องแกรนด์ดีลักซ์ 32 ห้อง ห้องสวีท 1 ห้องนอน 4 ห้อง ห้องดูเพล็กซ์ 11 ห้อง และห้องดวงจิตต์สวีท 2 ห้อง พร้อมวิวสระว่ายน้ำและสวน ห้องพักทุกห้องได้รับการออกแบบให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก ได้แก่ ระเบียง เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ห้องน้ำในตัว โทรศัพท์ และมินิบาร์ ผ่อนคลายไปกับเครื่องดื่มแก้วโปรดของคุณที่ล็อบบี้เลานจ์ ซึ่งโรงแรมจะนำเสนอดนตรีสดเบาๆ เพื่อความเพลิดเพลินของคุณ เพียงป้อนวันที่เข้าพักและส่งแบบฟอร์มการจองทางออนไลน์ที่เชื่อถือได้ของเราเพื่อดำเนินการ

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง