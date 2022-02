Duangjitt Resort und Spa - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Als Naturparadies am Patong Beach ist das Duangjitt Resort and Spa einzigartig. Das 36 Hektar große Gelände beherbergt viele tropische Bäume und blühende Pflanzen, die eine friedliche und ruhige Umgebung schaffen, in der Sie Ihren Urlaub genießen können. Die Nähe zum Strand, die wunderschöne Natur und der freundliche Service machen das Duangjitt Resort and Spa zu einer beliebten Wahl für Paare und Familien gleichermaßen. Das Hotel bietet eine Auswahl an Unterkünften, bestehend aus 175 Superior-Zimmern im Gebäude, 56 Superior-Bungalow-Zimmern, 60 Deluxe-Zimmern, 32 Grand-Deluxe-Zimmern, 4 Suiten mit einem Schlafzimmer, 11 Duplex-Zimmern und 2 Duangjitt-Suiten. Alle Zimmer mit Pool- und Gartenblick sind so gestaltet, dass sie sich in ihre Umgebung einfügen. Die Zimmerausstattung umfasst einen Balkon, Klimaanlage, Satellitenfernsehen, ein eigenes Badezimmer, ein Telefon und eine Minibar. Entspannen Sie bei Ihrem Lieblingsgetränk in der Lobby Lounge, wo das Hotel sanfte Live-Musik zu Ihrem Vergnügen präsentiert. Geben Sie einfach Ihre Aufenthaltsdaten ein und senden Sie unser sicheres Online-Buchungsformular ab, um fortzufahren

