Duangjitt Resort and Spa - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Paradis naturel sur la plage de Patong, le Duangjitt Resort and Spa est unique. Le terrain de 36 acres abrite de nombreux arbres tropicaux et plantes à fleurs, créant un environnement paisible et tranquille pour profiter de vos vacances. La proximité de la plage, un cadre naturel magnifique et un service amical font du Duangjitt Resort and Spa un choix populaire pour les couples et les familles. L'hôtel propose un choix d'hébergement, composé de 175 chambres supérieures de bâtiment, 56 chambres supérieures de bungalow, 60 chambres de luxe, 32 chambres de grand luxe, 4 suites d'une chambre, 11 chambres en duplex et 2 chambres de suite Duangjitt. Offrant une vue sur la piscine et le jardin, toutes les chambres sont conçues pour se fondre dans leur environnement. Les équipements des chambres comprennent un balcon, la climatisation, la télévision par satellite, une salle de bains privative, un téléphone et un minibar. Détendez-vous avec votre boisson préférée au Lobby Lounge où l'hôtel présente de la musique douce en direct pour votre plus grand plaisir. Entrez simplement vos dates de séjour et soumettez notre formulaire de réservation en ligne sécurisé pour continuer avec

