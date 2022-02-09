Duangjitt Resort and Spa (Дуангджитт Резорт энд Спа) - Phuket Sandbox Hotel

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Курортный спа-отель Duangjitt - уникальный природный рай на пляже Патонг. На территории площадью 36 акров растет множество тропических деревьев и цветущих растений, что создает умиротворяющую и умиротворяющую атмосферу, в которой вы сможете насладиться отдыхом. Близость к пляжу, прекрасная природа и вежливое обслуживание делают курорт Duangjitt Resort and Spa популярным как для пар, так и для семей. Отель предлагает широкий выбор номеров, включая 175 улучшенных номеров в здании, 56 улучшенных номеров в бунгало, 60 номеров Делюкс, 32 номера Гранд Делюкс, 4 люкса с одной спальней, 11 двухуровневых номеров и 2 люкса Duangjitt. Все номера с видом на бассейн и сад гармонично сочетаются с окружающей средой. В номерах есть балкон, кондиционер, спутниковое телевидение, ванная комната, телефон и мини-бар. Расслабьтесь с любимым напитком в лобби-лаундже, где в отеле звучит мягкая живая музыка для вашего удовольствия. Просто введите даты вашего пребывания и заполните безопасную форму онлайн-бронирования, чтобы продолжить.