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Хостел Dearly Koh Tao расположен на острове Ко-Тао, в 2 км от пирса Мае-Хаад. Гости могут посетить бар и ресторан на территории.
Доступны как отдельные, так и общие номера с собственной или общей ванной комнатой. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.
В хостеле есть зона отдыха на крыше, а также общая комната с телевизором с плоским экраном, книгами и компьютером. Гости также могут пользоваться холодильником.