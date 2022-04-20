SAMUI (SHA+) TEST & GO

Хостел The Dearly Koh Tao - Samui (SHA+) Test & Go Hotel

Samui (SHA+)
9.5
оценка с
62
Обновление April 20, 2022

Помните, что вы должны соответствовать всем дополнительные требования для входа в covid , в том числе подать заявку на Таиландский проездной для въезда в Таиланд.

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Хостел Dearly Koh Tao расположен на острове Ко-Тао, в 2 км от пирса Мае-Хаад. Гости могут посетить бар и ресторан на территории.

Доступны как отдельные, так и общие номера с собственной или общей ванной комнатой. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

В хостеле есть зона отдыха на крыше, а также общая комната с телевизором с плоским экраном, книгами и компьютером. Гости также могут пользоваться холодильником.

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Адрес / Карта

14/55 Moo 3 Chalok Baan Kao beach, Koh Tao, Chalok Baan Kao, Koh Tao, Thailand, 84360

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