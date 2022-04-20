Помните, что вы должны соответствовать всем дополнительные требования для входа в covid , в том числе подать заявку на Таиландский проездной для въезда в Таиланд.

Хостел Dearly Koh Tao расположен на острове Ко-Тао, в 2 км от пирса Мае-Хаад. Гости могут посетить бар и ресторан на территории.

Доступны как отдельные, так и общие номера с собственной или общей ванной комнатой. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

В хостеле есть зона отдыха на крыше, а также общая комната с телевизором с плоским экраном, книгами и компьютером. Гости также могут пользоваться холодильником.