SAMUI TEST & GO

Бриза Бич Резорт - AQ / ASQ

Samui
7.7
оценка с
799
Обновление April 2, 2022
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Курортный отель Briza Beach (SHA Plus +) расположен на популярном пляже Чавенг, всего в 10 минутах ходьбы от магазинов, баров, ресторанов и оживленных ночных клубов, которыми Чавенг всемирно известен. Все это находится в 15 минутах езды от бутик-аэропорта Самуи. Курортный отель Briza Beach Resort (SHA Plus +) с 81 прекрасно оформленной виллой, удовлетворяющей индивидуальный вкус каждого гостя, является идеальным местом для отдыха, находясь рядом со всем, что может предложить Чавенг. Виллы курорта включают одну спальню, две спальни и одну виллу вместимостью до 6 человек с бесплатным Wi-Fi на всей территории курорта. Весь курорт предлагает своим гостям оазис спокойствия и расслабления на берегу моря, недалеко от основных достопримечательностей Чавенга. Briza Beach Resort (SHA Plus +) является идеальной базой для знакомства с потрясающим островом Самуи.

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Адрес / Карта

173/22 Moo 2 Tambol Bophut, Chaweng, Koh Samui, Thailand, 84320

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