SAMUI TEST & GO

СПА-курорт - AQ / ASQ

Samui
7.3
оценка с
8
Обновление February 19, 2022
The Spa Resort - Image 0
The Spa Resort - Image 1
The Spa Resort - Image 2
The Spa Resort - Image 3
The Spa Resort - Image 4
The Spa Resort - Image 5
+1 фотографии
БЫСТРЫЙ ОТВЕТ
Всего AQ гостиничных номеров 25 Спальни
Партнерская больница KOH SAMUI HOSPITAL

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с СПА-курорт в приоритетном порядке, и СПА-курорт будет получать оплату напрямую от вас.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Эдемский сад 28
฿23,000 - 7 Day AQ
฿14,400 - 5 Day Test & Go
฿9,900 - 2 Day Test & Go
฿5,200 - 1st Day Test & Go
฿14,400 - 5th Day Test & Go
ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ
БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
BOOKMARK

Функции

  • Балкон
  • Ванна
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • Пары, не состоящие в браке
  • Вегетарианские блюда
  • Коврик для йоги
Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Arcadia Deluxe Room 25
฿17,400 - 5 Day Test & Go
฿11,000 - 2 Day Test & Go
฿5,800 - 1st Day Test & Go
฿5,200 - 5th Day Test & Go
ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ
БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
BOOKMARK

Функции

  • Покупка 7-Eleven
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • Вегетарианские блюда
  • Коврик для йоги
Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Arcadia Villa by the Pool 32
฿22,400 - 5 Day Test & Go
฿13,000 - 2 Day Test & Go
฿6,800 - 1st Day Test & Go
฿6,200 - 5th Day Test & Go
ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ
БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
BOOKMARK

Функции

  • Покупка 7-Eleven
  • Балкон
  • Ванна
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • Малый депозит
  • Вегетарианские блюда
  • Коврик для йоги

Созданный как для деловых поездок, так и для туристов, Spa Resort идеально расположен в Ламай, одном из самых популярных районов города. Отсюда гости могут извлечь максимум из того, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Превосходный сервис и превосходные удобства The Spa Resort сделают ваше пребывание незабываемым. Для удобства каждого гостя доступны бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации и ресторан. Гости могут выбрать один из 24 номеров, излучающих атмосферу полного покоя и гармонии. Множество развлекательных предложений отеля гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Независимо от цели вашего визита в Самуи, The Spa Resort является идеальным местом для волнующего и захватывающего отдыха.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ AQ
Поиск по всем 180+ отелям AQ
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в СПА-курорт , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ СПА-курорт
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Hotel Offer Brochure

Адрес / Карта

171/2 Moo 4 T. Mared, Lamai, Koh Samui, Thailand, 84310

Отели-партнеры

Авани + Самуи Резорт
8.9
рейтинг с
88 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Отель Aura Samui Best Beach
8
рейтинг с
12 отзывы
Из ฿-1
Рокки Бутик Резорт
9
рейтинг с
414 отзывы
Из ฿-1
Отель и курорт Ламай Самуи
8.5
рейтинг с
338 отзывы
Из ฿-1
Баан Хин Сай Резорт & Спа
7.4
рейтинг с
1090 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU