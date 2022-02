Всего AQ гостиничных номеров 25 Спальни Партнерская больница KOH SAMUI HOSPITAL

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с СПА-курорт в приоритетном порядке, и СПА-курорт будет получать оплату напрямую от вас.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport. Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Эдемский сад 28 m² ฿23,000 - 7 Day AQ ฿14,400 - 5 Day Test & Go ฿9,900 - 2 Day Test & Go ฿5,200 - 1st Day Test & Go ฿14,400 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Балкон

Ванна

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Пары, не состоящие в браке

Вегетарианские блюда

Коврик для йоги Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Arcadia Deluxe Room 25 m² ฿17,400 - 5 Day Test & Go ฿11,000 - 2 Day Test & Go ฿5,800 - 1st Day Test & Go ฿5,200 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Покупка 7-Eleven

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Вегетарианские блюда

Коврик для йоги Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Arcadia Villa by the Pool 32 m² ฿22,400 - 5 Day Test & Go ฿13,000 - 2 Day Test & Go ฿6,800 - 1st Day Test & Go ฿6,200 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Покупка 7-Eleven

Балкон

Ванна

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Малый депозит

Вегетарианские блюда

Коврик для йоги

Созданный как для деловых поездок, так и для туристов, Spa Resort идеально расположен в Ламай, одном из самых популярных районов города. Отсюда гости могут извлечь максимум из того, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Превосходный сервис и превосходные удобства The Spa Resort сделают ваше пребывание незабываемым. Для удобства каждого гостя доступны бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации и ресторан. Гости могут выбрать один из 24 номеров, излучающих атмосферу полного покоя и гармонии. Множество развлекательных предложений отеля гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Независимо от цели вашего визита в Самуи, The Spa Resort является идеальным местом для волнующего и захватывающего отдыха.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ AQ Поиск по всем 180+ отелям AQ

Счет 0.0 /5 Без рейтинга На основе 0 отзывы Рейтинг 0 Отлично 0 Очень хороший 0 В среднем 0 Бедные 0 Ужасный СПА-курорт , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв. ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ СПА-курорт СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ Если бы вы были гостем в, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.

Hotel Offer Brochure