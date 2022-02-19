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Созданный как для деловых поездок, так и для туристов, Spa Resort идеально расположен в Ламай, одном из самых популярных районов города. Отсюда гости могут извлечь максимум из того, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Превосходный сервис и превосходные удобства The Spa Resort сделают ваше пребывание незабываемым. Для удобства каждого гостя доступны бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации и ресторан. Гости могут выбрать один из 24 номеров, излучающих атмосферу полного покоя и гармонии. Множество развлекательных предложений отеля гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Независимо от цели вашего визита в Самуи, The Spa Resort является идеальным местом для волнующего и захватывающего отдыха.